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"Уважает Лукашенко" и "признает вину": в Беларуси показали сюжет с Протасевичем

Четверг, 3 июня 2021, 23:34
Уважает Лукашенко и признает вину: в Беларуси показали сюжет с Протасевичем

Белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью" из захваченным оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, где он якобы "признал вину" и сказал, что "чувствует себя прекрасно".

Источник: TYT.BY

Детали: На канале утверждают, что задержанный журналист "согласился добровольно" на это интервью. В нем он говорит, что "чувствует себя прекрасно, немного простывшим, но это никак не влияет на разговоров". Он якобы "согласился" на этот разговор, чтобы "исправить свои ошибки".

В частности, в сюжете Протасевич говорит, что "полностью признал свою вину" по 342 статье. Речь идет об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

В "интервью" захваченный журналист говорит об определенном чате, из которого руководили протестной активностью.

Важно, что Протасевич активно боролся против действующего белорусского режима, но вместе с тем на видео говорит, что уважает Александра Лукашенко, который сейчас захватил власть в стране.

Говорил ли оппозиционный журналист по своей воле – неизвестно. Кроме того, на запястьях Протасевича видно раны.

Что предшествовало: Это не первое видео с Протасевичем. Через несколько дней после его захвата видео с ним опубликовали в сети. На нем он якобы "дает показания по организации массовых беспорядков в столице".

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьоппозиция
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