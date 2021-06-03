"Уважает Лукашенко" и "признает вину": в Беларуси показали сюжет с Протасевичем
Белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью" из захваченным оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, где он якобы "признал вину" и сказал, что "чувствует себя прекрасно".
Источник: TYT.BY
Детали: На канале утверждают, что задержанный журналист "согласился добровольно" на это интервью. В нем он говорит, что "чувствует себя прекрасно, немного простывшим, но это никак не влияет на разговоров". Он якобы "согласился" на этот разговор, чтобы "исправить свои ошибки".
В частности, в сюжете Протасевич говорит, что "полностью признал свою вину" по 342 статье. Речь идет об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.
В "интервью" захваченный журналист говорит об определенном чате, из которого руководили протестной активностью.
Важно, что Протасевич активно боролся против действующего белорусского режима, но вместе с тем на видео говорит, что уважает Александра Лукашенко, который сейчас захватил власть в стране.
Говорил ли оппозиционный журналист по своей воле – неизвестно. Кроме того, на запястьях Протасевича видно раны.
Что предшествовало: Это не первое видео с Протасевичем. Через несколько дней после его захвата видео с ним опубликовали в сети. На нем он якобы "дает показания по организации массовых беспорядков в столице".
Предыстория:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
- В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
- 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.