"Уважает Лукашенко" и "признает вину": в Беларуси показали сюжет с Протасевичем

Белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью" из захваченным оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, где он якобы "признал вину" и сказал, что "чувствует себя прекрасно".

Источник: TYT.BY

Детали: На канале утверждают, что задержанный журналист "согласился добровольно" на это интервью. В нем он говорит, что "чувствует себя прекрасно, немного простывшим, но это никак не влияет на разговоров". Он якобы "согласился" на этот разговор, чтобы "исправить свои ошибки".

В частности, в сюжете Протасевич говорит, что "полностью признал свою вину" по 342 статье. Речь идет об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

В "интервью" захваченный журналист говорит об определенном чате, из которого руководили протестной активностью.

Важно, что Протасевич активно боролся против действующего белорусского режима, но вместе с тем на видео говорит, что уважает Александра Лукашенко, который сейчас захватил власть в стране.

Говорил ли оппозиционный журналист по своей воле – неизвестно. Кроме того, на запястьях Протасевича видно раны.

Что предшествовало: Это не первое видео с Протасевичем. Через несколько дней после его захвата видео с ним опубликовали в сети. На нем он якобы "дает показания по организации массовых беспорядков в столице".

Предыстория: