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Протасевич перед задержанием говорил, что его ждет смертная казнь - СМИ

Воскресенье, 23 мая 2021, 20:44
Протасевич перед задержанием говорил, что его ждет смертная казнь - СМИ
Momchil Ilker Ivanov / Twitter

По словам пассажира посаженного в Минске рейса Афины-Вильнюс, перед задержанием белорусский оппозиционер Роман Протасевич сказал, что в Беларуси его ждет смертная казнь.

Источник: пассажир в комментарии Delfi.lt

Детали: Один из пассажиров самолета, находившийся рядом с Протасевичем, рассказал изданию, что тот запаниковал, когда стало известно о посадке в Минске.

По его словам, информация о конфликте на борту самолета не соответствует действительности.

Прямая речь: "Когда парень узнал, что мы идём на посадку, он расстроился. Нас всех вывели из самолёта, собаки обнюхали наши вещи. Этого парня отвели в сторону, его вещи выбросили на взлётно-посадочную полосу. Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: "Меня здесь ждет смертная казнь". Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним всё время стоял офицер, и вскоре офицеры его увели".

Справка: Как пишет "Новая газета", СК Беларуси еще в феврале направлял документы на экстрадицию из Польши Протасевича, который входит в перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности из-за работы в качестве редактора телеграм-каналов Nexta и Nexta Life. В сентябре прошлого года Протасевич объявил, что уходит из проекта.

СК Беларуси также обвинил Протасевича в организации массовых беспорядков в стране, объявил его в розыск и заочно арестовал.

Против Протасевича также возбуждено уголовное дело о совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" против "представителей власти и правоохранителей" посредством телеграм-канала.

Смертная казнь в Беларуси — исключительная мера наказания, применяемая судами страны за некоторые особо тяжкие преступления. Может быть назначена мужчинам, совершившим преступление после наступления 18-летнего возраста и не достигшим к моменту вынесения приговора 65 лет, производится путём расстрела.

Предыстория:

  • В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена ​​тем, что надийшо сообщения о минировании. Но оно оказалось ложным.
  • После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.
  • В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщили, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.
  • Позже в авиакомпании заявили, что об угрозе на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Украинская правда

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Темы: Беларусь
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