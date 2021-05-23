Протасевич перед задержанием говорил, что его ждет смертная казнь - СМИ

По словам пассажира посаженного в Минске рейса Афины-Вильнюс, перед задержанием белорусский оппозиционер Роман Протасевич сказал, что в Беларуси его ждет смертная казнь.

Источник: пассажир в комментарии Delfi.lt

Детали: Один из пассажиров самолета, находившийся рядом с Протасевичем, рассказал изданию, что тот запаниковал, когда стало известно о посадке в Минске.

По его словам, информация о конфликте на борту самолета не соответствует действительности.

Прямая речь: "Когда парень узнал, что мы идём на посадку, он расстроился. Нас всех вывели из самолёта, собаки обнюхали наши вещи. Этого парня отвели в сторону, его вещи выбросили на взлётно-посадочную полосу. Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: "Меня здесь ждет смертная казнь". Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним всё время стоял офицер, и вскоре офицеры его увели".

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🔴Minsk Havalimanı'na acil iniş yapan Ryanair uçağı. Uçak Litvanya hava sahasına girmeye birkaç km kala Belarus MiG-29'ları uçağa önleme yaparak Minsk'e acil iniş yapmasına zorlayıp, uçaktaki muhalif medyalardan Nexta'nın kurucularından Protaseviç'i tutukladı. pic.twitter.com/OkEYeCp1H3 — Momchil Ilker Ivanov (@momchil_ivanov1) May 23, 2021

Справка: Как пишет "Новая газета", СК Беларуси еще в феврале направлял документы на экстрадицию из Польши Протасевича, который входит в перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности из-за работы в качестве редактора телеграм-каналов Nexta и Nexta Life. В сентябре прошлого года Протасевич объявил, что уходит из проекта.

СК Беларуси также обвинил Протасевича в организации массовых беспорядков в стране, объявил его в розыск и заочно арестовал.

Против Протасевича также возбуждено уголовное дело о совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" против "представителей власти и правоохранителей" посредством телеграм-канала.

Смертная казнь в Беларуси — исключительная мера наказания, применяемая судами страны за некоторые особо тяжкие преступления. Может быть назначена мужчинам, совершившим преступление после наступления 18-летнего возраста и не достигшим к моменту вынесения приговора 65 лет, производится путём расстрела.

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