Дроны над Кремлем: В ОП говорят, что Россия явно готовит теракт
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк связал заявление Кремля о беспилотнике над резиденцией президента РФ с подготовкой российским руководством масштабного теракта.
Источник: Подоляк в Twitter
Прямая речь Подоляка: "Относительно дронов над Кремлем. Все предсказуемо... Россия явно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу якобы диверсантов. А потом демонстрирует "дроны над Кремлем".
Детали: Он пояснил, что, во-первых, Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории России, потому что это не решает никакой военной задачи. В то же время такие заявления со стороны России дают ей основания оправдать свои атаки по гражданским.
Кроме того, советник руководителя ОП отметил, что руководство Украины с интересом наблюдает "за ростом казусов и эксцессов, происходящих в разных уголках РФ".
"Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или на территории Кремля могут свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления", - подчеркнул Подоляк.
Он также констатировал потерю силового контроля над страной со стороны "клана Путина", хотя в Кремле постоянно заявляли о своем тотальном контроле над воздухом.
Подоляк сыронизировал, что сегодня дроны можно купить в любом военном магазине. "Одним словом, что-то в РФ происходит, но точно без дронов Украины над Кремлем", - отметил он.
Что предшествовало:
- В пресс-службе Кремля заявили, что украинские беспилотники "пытались нанести удар" по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Атаку Кремль назвал "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России".
- Спикер президента Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не располагает информацией о так называемых ночных атаках на Кремль.