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Дроны над Кремлем: В ОП говорят, что Россия явно готовит теракт

Станислав ПогориловСреда, 3 мая 2023, 16:36
Дроны над Кремлем: В ОП говорят, что Россия явно готовит теракт
МИХАИЛ ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк связал заявление Кремля о беспилотнике над резиденцией президента РФ с подготовкой российским руководством масштабного теракта.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Относительно дронов над Кремлем. Все предсказуемо... Россия явно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу якобы диверсантов. А потом демонстрирует "дроны над Кремлем".

Детали: Он пояснил, что, во-первых, Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории России, потому что это не решает никакой военной задачи. В то же время такие заявления со стороны России дают ей основания оправдать свои атаки по гражданским.

Кроме того, советник руководителя ОП отметил, что руководство Украины с интересом наблюдает "за ростом казусов и эксцессов, происходящих в разных уголках РФ".

"Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или на территории Кремля могут свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления", - подчеркнул Подоляк.

Он также констатировал потерю силового контроля над страной со стороны "клана Путина", хотя в Кремле постоянно заявляли о своем тотальном контроле над воздухом.

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Подоляк сыронизировал, что сегодня дроны можно купить в любом военном магазине. "Одним словом, что-то в РФ происходит, но точно без дронов Украины над Кремлем", - отметил он.

Что предшествовало:

  • В пресс-службе Кремля заявили, что украинские беспилотники "пытались нанести удар" по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Атаку Кремль назвал "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России".
  • Спикер президента Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не располагает информацией о так называемых ночных атаках на Кремль.

Темы: войнаРосcияУкраинабеспилотники
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