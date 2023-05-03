Зеленский: Мы не атаковали Путина, оставим трибуналу

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина воюет на своей территории, и защищается от агрессора - России.

Источник: глава государства на совместном брифинге с лидерами североевропейских стран в Хельсинки, отвечая на вопросы журналистов

Прямая речь: "Мы не атакуем ни Путина, ни Москву, мы боремся на своей территории, защищаем свои села и города. Нам оружия не хватает даже для этого... Поэтому - мы не атаковали Путина, мы это (международному) трибуналу оставим".

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Детали: Зеленский отметил, что Россия не имеет побед на фронте, Путин больше не может мотивировать российское общество и отправлять просто так солдат на войну, поэтому заинтересован в том, чтобы обвинять Украину в каких-то "преступлениях".

Прямая речь: "Ему нужно что-то делать резкое: то "покушения", то дроны, то какие-то "гуси, которые их бомбили". Они ежедневно будут придумывать те или иные шаги. А все решается проще: не надо никого запугивать, не надо использовать оружие, нужно выйти с нашей территории".

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