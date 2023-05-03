Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Мы не атаковали Путина, оставим трибуналу

Валентина РоманенкоСреда, 3 мая 2023, 18:43
Зеленский: Мы не атаковали Путина, оставим трибуналу
Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина воюет на своей территории, и защищается от агрессора - России.

Источник: глава государства на совместном брифинге с лидерами североевропейских стран в Хельсинки, отвечая на вопросы журналистов

Прямая речь: "Мы не атакуем ни Путина, ни Москву, мы боремся на своей территории, защищаем свои села и города. Нам оружия не хватает даже для этого... Поэтому - мы не атаковали Путина, мы это (международному) трибуналу оставим".

Реклама:

Детали: Зеленский отметил, что Россия не имеет побед на фронте, Путин больше не может мотивировать российское общество и отправлять просто так солдат на войну, поэтому заинтересован в том, чтобы обвинять Украину в каких-то "преступлениях".

Прямая речь: "Ему нужно что-то делать резкое: то "покушения", то дроны, то какие-то "гуси, которые их бомбили". Они ежедневно будут придумывать те или иные шаги. А все решается проще: не надо никого запугивать, не надо использовать оружие, нужно выйти с нашей территории".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 3 мая в пресс-службе Кремля заявили, что украинские беспилотники "пытались нанести удар" по кремлевской резиденции президента РФ Путина. Атаку Кремль назвал "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России".
  • Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не располагает информацией о так называемых ночных атаках на Кремль. По его словам, то, что произошло в Москве, очевидно - нагнетание ситуации перед 9 мая.
  • США заявили, что собирают факты инцидента с беспилотником в Москве, который, по словам российской стороны, атаковал Кремль.

Темы: войнаРосcияЗеленскийПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
война
Без единого выстрела: 19 оккупантов попали в плен благодаря снайперам ССО
Буданов: Среди тех, кто руководит Россией, единицы выступают за войну
Хакеры РФ пытаются добыть боевые планы с гаджетов украинских солдат
Последние новости
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
Все новости...
Реклама: