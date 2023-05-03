Российские депутаты уже призывают пустить ракеты по резиденции Зеленского

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал якобы атаку беспилотников на Кремль "терактом" в отношении Путина и "нападением на Россию", а так называемый депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал нанести ракетный удар по резиденции Владимира Зеленского в Киеве.

Источник: Володин в Telegram, российское пропагандистское издание "РИА новости"

Прямая речь Володина: "Теракт в отношении президента – это нападение на Россию. Киевский нацистский режим необходимо признать террористической организацией. Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами. Киевский режим сегодня не менее опасен, чем Аль-Каида, Джебхат ан-Нусра, ИГИЛ".

Детали: Володину также привиделось, что власти Киева якобы "захватив целое государство, угрожают безопасности России, Европы, всего мира".

Прямая речь главы Госдумы РФ: "Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим".

Детали: В свою очередь Шеремет уже призвал нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве и добавил, что президенту Украины, начиная с этого дня уже якобы "стоит начинать бояться".

Прямая речь Шеремета: "В Киеве засели террористы, а с ними, как известно, переговоры бессмысленны. Их нужно только уничтожать, причем быстро и беспощадно. Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты – улица Банковая, 11, где находится администрация президента Украины".

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