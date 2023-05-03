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Совместное заявление лидеров стран Северной Европы: поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО

"Европейская правда"Среда, 3 мая 2023, 21:08
Совместное заявление лидеров стран Северной Европы: поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО
Фото pixabay.com

Лидеры Дании, Исландии, Норвегии, Украины, Финляндии и Швеции по итогам саммита в Хельсинки в среду обнародовали совместное заявление, где поддержали европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда", в распоряжении которой оказался текст заявления.

В заявлении по итогам саммита Украины и Северной Европы руководители нордических государств отметили, что "будущее Украины и ее народа – в евроатлантической семье".

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"Европейский Союз уже признал европейскую перспективу Украины и предоставил ей статус страны-кандидата. Северные страны-члены ЕС будут решительно поддерживать Украину в ее усилиях по реформированию и в выполнении требований, необходимых для скорейшего начала переговоров о вступлении, и с нетерпением ждут отчет Еврокомиссии до конца 2023 года", – отметили они.

В краткосрочной перспективе страны Северной Европы обязались и дальше работать над предоставлением Украине гражданской помощи.

Что касается евроатлантической интеграции Украины, подписанты заявления отметили, что поддерживают дальнейшую военную помощь Киеву через механизмы Альянса, а также подтверждают приверженность его политике "открытых дверей".

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"Украина официально обратилась с просьбой об ускоренной процедуре приобретения членства в НАТО в сентябре 2022 года. Северные члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству", – отмечается в заявлении.

Лидеры нордических стран также рассчитывают на обсуждение вопросов безопасности Украины и ее членства на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

Напомним, по итогам саммита Украины и североевропейских государств президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать следующим членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.

Темы: ЕвропаЕСНАТОУкраина
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