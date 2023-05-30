Германия сомневается в способности Венгрии к председательству в ЕС в 2024 году

Во вторник Германия поставила под сомнение способность Венгрии председательствовать в Совете ЕС в следующем году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Планируется, что Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС во второй половине 2024 года, что даст ей ключевую роль в координации политической работы в сообществе. Эта перспектива обеспокоила некоторых критиков Будапешта, которые отмечают, что правительство премьер-министра Виктора Орбана сталкивается с многочисленными обвинениями в отступлении от демократии и погрязло в постоянной борьбе с Брюсселем относительно верховенства права.

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"У меня есть сомнения относительно того, насколько Венгрия сможет успешно председательствовать в Совете ЕС", – заявила министр Европы Германии Анна Лурманн журналистам во вторник в Брюсселе, где собрались на встречу министры различных правительств. Лурманн напомнила о вероятных нарушениях Венгрией верховенства права и шаткую позицию по поддержке Украины в ее войне против России.

Эти замечания добавляют мощного голоса к тому, что до сих пор было преимущественно теоретической болтовней о блокировании или сдерживании будущего председательства Венгрии в ЕС. Через Европейский парламент проходит резолюция, в которой содержится нечеткий призыв к законодателям принять "соответствующие меры" в отношении роли Венгрии. Но эта мера, вынесенная на голосование в среду, не является обязательной к исполнению и не содержит конкретных указаний на то, что можно было бы сделать.

Председательство в Совете ЕС ротируется между странами Евросоюза каждые шесть месяцев, что дает председательствующей стране возможность помогать определять повестку дня и приоритеты, председательствовать на заседаниях и координировать политическую работу ЕС, проводимую в течение этого времени.

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Прибыв на заседание во вторник, министр юстиции Венгрии Юдит Варга назвала "чушью" инициативы по отсрочке ее председательства в Совете ЕС.

"Здесь Европейский парламент не играет никакой роли, есть единодушное, давно принятое решение Совета ЕС, которое определяет порядок председательства", – сказала Варга.

Критические слова Германии во вторник – это лишь последний пример того, как Берлин критикует Будапешт. На прошлой неделе во время встречи министров иностранных дел они столкнулись из-за роли противоречивого венгерского банка в войне России в Украине.

Другие страны во вторник были менее откровенными, чем Германия, хотя многие из них заявили, что предложение Европарламента не стоит на повестке дня.

"Венгрия уже должна работать с Испанией [которая будет председательствовать в ЕС в июле], и мы ожидаем нейтралитета и беспристрастности", – заявил министр европейских дел Франции Лоранс Бун.

До сих пор непонятно, какие именно конкретные меры могут быть приняты против венгерского председательства. Голландские эксперты-юристы недавно опубликовали документ, в котором описали три варианта предотвращения или смягчения конфликта интересов во время председательства Венгрии в ЕС. В документе также рассматриваются аналогичные варианты ограничений для страны, которая будет председательствовать в ЕС после Венгрии: Польши.

В апреле лидеры почти всех политических групп в Европарламенте призвали Еврокомиссию не удовлетворять запросы Венгрии на дополнительные европейские средства из-за вопросов к демократии, верховенству права и соблюдению прав человека.

Напомним, согласно исследованию Freedom House, состояние демократии в Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана продолжило ухудшаться в 2022 году.