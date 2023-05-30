Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия сомневается в способности Венгрии к председательству в ЕС в 2024 году

"Европейская правда"Вторник, 30 мая 2023, 16:50

Во вторник Германия поставила под сомнение способность Венгрии председательствовать в Совете ЕС в следующем году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Планируется, что Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС во второй половине 2024 года, что даст ей ключевую роль в координации политической работы в сообществе. Эта перспектива обеспокоила некоторых критиков Будапешта, которые отмечают, что правительство премьер-министра Виктора Орбана сталкивается с многочисленными обвинениями в отступлении от демократии и погрязло в постоянной борьбе с Брюсселем относительно верховенства права.

Реклама:

"У меня есть сомнения относительно того, насколько Венгрия сможет успешно председательствовать в Совете ЕС", – заявила министр Европы Германии Анна Лурманн журналистам во вторник в Брюсселе, где собрались на встречу министры различных правительств. Лурманн напомнила о вероятных нарушениях Венгрией верховенства права и шаткую позицию по поддержке Украины в ее войне против России.

Эти замечания добавляют мощного голоса к тому, что до сих пор было преимущественно теоретической болтовней о блокировании или сдерживании будущего председательства Венгрии в ЕС. Через Европейский парламент проходит резолюция, в которой содержится нечеткий призыв к законодателям принять "соответствующие меры" в отношении роли Венгрии. Но эта мера, вынесенная на голосование в среду, не является обязательной к исполнению и не содержит конкретных указаний на то, что можно было бы сделать.

Председательство в Совете ЕС ротируется между странами Евросоюза каждые шесть месяцев, что дает председательствующей стране возможность помогать определять повестку дня и приоритеты, председательствовать на заседаниях и координировать политическую работу ЕС, проводимую в течение этого времени.

ВИДЕО ДНЯ

Прибыв на заседание во вторник, министр юстиции Венгрии Юдит Варга назвала "чушью" инициативы по отсрочке ее председательства в Совете ЕС.

"Здесь Европейский парламент не играет никакой роли, есть единодушное, давно принятое решение Совета ЕС, которое определяет порядок председательства", – сказала Варга.

Критические слова Германии во вторник – это лишь последний пример того, как Берлин критикует Будапешт. На прошлой неделе во время встречи министров иностранных дел они столкнулись из-за роли противоречивого венгерского банка в войне России в Украине.

Другие страны во вторник были менее откровенными, чем Германия, хотя многие из них заявили, что предложение Европарламента не стоит на повестке дня.

"Венгрия уже должна работать с Испанией [которая будет председательствовать в ЕС в июле], и мы ожидаем нейтралитета и беспристрастности", – заявил министр европейских дел Франции Лоранс Бун.

До сих пор непонятно, какие именно конкретные меры могут быть приняты против венгерского председательства. Голландские эксперты-юристы недавно опубликовали документ, в котором описали три варианта предотвращения или смягчения конфликта интересов во время председательства Венгрии в ЕС. В документе также рассматриваются аналогичные варианты ограничений для страны, которая будет председательствовать в ЕС после Венгрии: Польши.

В апреле лидеры почти всех политических групп в Европарламенте призвали Еврокомиссию не удовлетворять запросы Венгрии на дополнительные европейские средства из-за вопросов к демократии, верховенству права и соблюдению прав человека.

Напомним, согласно исследованию Freedom House, состояние демократии в Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана продолжило ухудшаться в 2022 году.

Темы: ГерманияВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Все новости...
Германия
Мэр немецкого города ездил на бал в Петербург и выступал там с речью
Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Последние новости
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
Все новости...
Реклама: