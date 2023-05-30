Німеччина сумнівається в здатності Угорщини до головування в ЄС в 2024 році

У вівторок Німеччина поставила під сумнів здатність Угорщини головувати у Раді ЄС наступного року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Планується, що Угорщина головуватиме в Раді ЄС в другій половині 2024 року, що дасть їй ключову роль у координації політичної роботи в спільноті. Ця перспектива занепокоїла деяких критиків Будапешта, які відзначають, що уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана стикається з численними звинуваченнями у відступі від демократії і загруз у постійній боротьбі з Брюсселем щодо верховенства права.

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"У мене є сумніви щодо того, наскільки Угорщина зможе успішно головувати в Раді ЄС", – заявила міністр Європи Німеччини Анна Лурманн журналістам у вівторок у Брюсселі, де зібралися на зустріч міністри різних урядів. Лурманн нагадала про ймовірні порушення Угорщиною верховенства права та хитку позицію щодо підтримки України в її війні проти Росії.

Ці зауваження додають потужного голосу до того, що досі було переважно теоретичною балаканиною про блокування чи стримування майбутнього головування Угорщини в ЄС. Через Європейський парламент проходить резолюція, в якій міститься нечіткий заклик до законодавців вжити "відповідних заходів" щодо ролі Угорщини. Але цей захід, винесений на голосування в середу, не є обов'язковим до виконання і не містить конкретних вказівок на те, що можна було б зробити.

Головування в Раді ЄС ротується між країнами Євросоюзу кожні шість місяців, що дає країні, яка головує, можливість допомагати визначати порядок денний і пріоритети, головувати на засіданнях і координувати політичну роботу ЄС, що проводиться протягом цього часу.

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Прибувши на засідання у вівторок, міністр юстиції Угорщини Юдіт Варга назвала "нісенітницею" ініціативи щодо відтермінування її головування в Раді ЄС.

"Тут Європейський парламент не відіграє жодної ролі, є одностайне, давно ухвалене рішення Ради ЄС, яке визначає порядок головування", – сказала Варга.

Критичні слова Німеччини у вівторок – це лише останній приклад того, як Берлін критикує Будапешт. Минулого тижня під час зустрічі міністрів закордонних справ вони зіткнулися через роль суперечливого угорського банку у війні Росії в Україні.

Інші країни у вівторок були менш відвертими, ніж Німеччина, хоча багато з них заявили, що пропозиція Європарламенту не стоїть на порядку денному.

"Угорщина вже повинна працювати з Іспанією [яка головуватиме в ЄС у липні], і ми очікуємо нейтралітету і неупередженості", – заявив міністр європейських справ Франції Лоранс Бун.

Досі незрозуміло, які саме конкретні заходи можуть бути вжиті проти угорського головування. Голландські експерти-юристи нещодавно опублікували документ, в якому описали три варіанти запобігання або пом'якшення конфлікту інтересів під час головування Угорщини в ЄС. У документі також розглядаються аналогічні варіанти обмежень для країни, яка головуватиме в ЄС після Угорщини: Польщі.

У квітні лідери майже усіх політичних груп у Європарламенті закликали Єврокомісію не задовольняти запити Угорщини на додаткові європейські кошти через питання до демократії, верховенства права і дотримання прав людини.

Нагадаємо, згідно з дослідженням Freedom House, стан демократії в Угорщині під керівництвом прем’єр-міністра Віктора Орбана продовжив погіршуватися у 2022 році.