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Белый дом: Мы против ударов по РФ, но решать Украине

"Европейская правда"Среда, 31 мая 2023, 23:45
Белый дом: Мы против ударов по РФ, но решать Украине
Джон Кирби. Фото Getty Images

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду в очередной раз прояснил позицию Соединенных Штатов относительно ведения боевых действий на территории России.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам Кирби, США не указывают Украине, какие цели поражать и не поражать и так же не указывают, как украинские силы должны вести боевые действия.

"Мы обеспечиваем их обучением, оборудованием, советы – да боже, мы даже вместе с ними занимаемся ситуационным моделированием, чтобы помочь планировать дальнейшие действия", – подчеркнул он.

"Но именно президент Зеленский и военное руководство решают, что будут делать под военным углом зрения. И именно они решают, что делать с оборудованием, которое им предоставили и которое теперь находится в их собственности", – подчеркнул представитель Белого дома.

Кирби, однако, добавил, что США "очень четко заявляли украинцам и в частном, и в публичном порядке", что не поддерживают атаки внутри России и не хотят, чтобы они осуществлялись с использованием американского оружия.

Отдельно он заявил, что Вашингтон получил заверения неиспользования в будущем истребителей F-16 для ударов по РФ: "И эти заверения у нас есть на разных уровнях: не только со стороны Зеленского, но и с других высокопоставленных чиновников оборонного сектора в Украине".

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Напомним, утром 30 мая, по разным данным росСМИ, от 25 до 32 беспилотников атаковали Москву. В результате атаки были повреждены по меньшей мере два многоэтажных дома, сообщается, что большинство дронов сбили на подлете к российской столице.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя удары дронов в Москве, заявил, что Украина имеет законное право защищаться и может "использовать силу за пределами своих границ".

Позиция правительства Германии заключается в том, что международное право позволяет Украине наносить удары по территории агрессора в целях самообороны.

Темы: СШАУкраинаРосcиявойна
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