Россия, вероятно, инсценировала атаку на Кремль – ISW

Россия, вероятно, инсценировала атаку на Кремль, чтобы донести информацию о войне до российской внутренней аудитории и создать условия для более широкой мобилизации общества, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В институте заявили, что есть несколько индикаторов, которые указывают на то, что удар по Кремлю был организован РФ.

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Дословно: "Российские власти недавно приняли меры для усиления внутренней противовоздушной обороны, в том числе в самой Москве. Поэтому крайне маловероятно, что два беспилотника смогли бы прорваться сквозь многочисленные круги ПВО и подорваться или быть сбитыми прямо над "сердцем" Кремля таким образом, чтобы можно было получить эффектные кадры.

Геолокационные снимки, сделанные в январе 2023 года, показывают, что российские власти разместили системы ПВО "Панцирь" вблизи Москвы, чтобы создать круги противовоздушной обороны вокруг города. Атака, которая не была обнаружена и остановлена такими средствами противовоздушной обороны и поразила такую важную цель, как Сенатский дворец Кремля, стала бы большим позором для России.

Немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что атака была внутренне подготовлена таким образом, что ее политические последствия были более значительными, чем информационный конфуз. Кремль немедленно обвинил Украину в проведении террористической атаки, а российская официальная реакция быстро сплотилась вокруг этого обвинения".

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Больше деталей: В ISW считают, что если бы атака беспилотника не была инсценированной, официальная реакция России, вероятно, сначала была бы гораздо более дезорганизованной, поскольку российские чиновники пытались бы создать последовательный нарратив и компенсировать последствия очевидного информационного конфуза.

"Кремль, в частности, не смог сформировать своевременный и последовательный информационный ответ на другие военные унижения, произошедшие не по его инициативе, включая падение Балаклеи и Херсона в сентябре и ноябре 2022 года", – отметили в институте.

"Быстрая и последовательная презентация официального российского нарратива относительно удара свидетельствует о том, что РФ инсценировала этот инцидент накануне Дня победы, чтобы для российской внутренней аудитории представить войну как экзистенциальную. Кремль может использовать удар для оправдания отмены или дальнейшего ограничения празднования 9 мая, что, вероятно, усилит информационные усилия, направленные на то, чтобы представить войну в Украине как непосредственно угрожающую российскому празднованию важных исторических событий", – говорится в отчете ISW.

Что этому предшествовало: