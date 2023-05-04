Казахстан прекращает возить нефтепродукты в порт РФ, где горела нефтебаза - Reuters

Казахстанские железные дороги с 8 мая вводят запрет на перевозку нефтепродуктов в российский черноморский порт Тамань (Краснодарский край), где 3 мая горела нефтебаза.

Источник: Reuters со ссылкой на распоряжение КЖД

Детали: По информации агентства, документ был разослан грузоперевозчикам, причины запрета в нем не раскрываются.

Сообщается, что со среды Российские железные дороги также ограничили железнодорожные поставки в Тамань.

Что предшествовало: 3 мая в поселке Волна Краснодарского края РФ, который расположен около порта Тамань и недалеко от Крымского моста, загорелась нефтебаза. Причины - неизвестны.

А уже 4 мая в том же Кранодарском крае загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода. В этот раз известно, что пожар вспыхнул в результате попадания беспилотника.