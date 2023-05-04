Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Казахстан прекращает возить нефтепродукты в порт РФ, где горела нефтебаза - Reuters

Евгений КизиловЧетверг, 4 мая 2023, 19:00
Казахстан прекращает возить нефтепродукты в порт РФ, где горела нефтебаза - Reuters
фото: newgaztech.ru

Казахстанские железные дороги с 8 мая вводят запрет на перевозку нефтепродуктов в российский черноморский порт Тамань (Краснодарский край), где 3 мая горела нефтебаза.

Источник: Reuters со ссылкой на распоряжение КЖД

Детали: По информации агентства, документ был разослан грузоперевозчикам, причины запрета в нем не раскрываются.

Сообщается, что со среды Российские железные дороги также ограничили железнодорожные поставки в Тамань.

Что предшествовало: 3 мая в поселке Волна Краснодарского края РФ, который расположен около порта Тамань и недалеко от Крымского моста, загорелась нефтебаза. Причины - неизвестны.

А уже 4 мая в том же Кранодарском крае загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода. В этот раз известно, что пожар вспыхнул в результате попадания беспилотника.

Темы: КазахстанРосcиянефтьтранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW

США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN

В колонии Беларуси умер блогер, осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко

Президент Словакии анонсировала "правительство экспертов", которое возглавит банкир Людовит Одор

Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем после инцидента с российским Су-35

Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Все новости...
Казахстан
Россия в обход санкций закупает западные электронные компоненты для оружия через Армению и Казахстан – NYT
В Казахстане из-за взрыва газового баллона обвалился подъезд, есть погибший и пострадавшие
РФ испытала межконтинентальную баллистическую ракету: ее боевая часть поразила цель в Казахстане
Последние новости
05:28
Медведев намекнул, что подозреваемые в покушении на Прилепина могут умереть в заключении
04:50
РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW
03:50
обновлено от 23:35В Украине объявляли воздушную тревогу: в Одессе прогремел взрыв, в Киеве и области работала ПВО
03:20
обновлено от 02:25Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения
02:58
фотоВ Одесской области в результате попадания вражеских ракет вспыхнули пожары
01:40
Киссинджер прогнозирует до конца года "реальные переговоры" между Украиной и РФ
00:55
Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС
00:16
Сумщина: россияне за сутки 16 раз обстреляли приграничье
23:27
США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN
23:12
Трагедия в Умани: истории живых и погибших
Все новости...
Реклама: