Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Казахстан прекращает возить нефтепродукты в порт РФ, где горела нефтебаза - Reuters

Евгений КизиловЧетверг, 4 мая 2023, 19:00
Казахстан прекращает возить нефтепродукты в порт РФ, где горела нефтебаза - Reuters
фото: newgaztech.ru

Казахстанские железные дороги с 8 мая вводят запрет на перевозку нефтепродуктов в российский черноморский порт Тамань (Краснодарский край), где 3 мая горела нефтебаза.

Источник: Reuters со ссылкой на распоряжение КЖД

Детали: По информации агентства, документ был разослан грузоперевозчикам, причины запрета в нем не раскрываются.

Реклама:

Сообщается, что со среды Российские железные дороги также ограничили железнодорожные поставки в Тамань.

Что предшествовало: 3 мая в поселке Волна Краснодарского края РФ, который расположен около порта Тамань и недалеко от Крымского моста, загорелась нефтебаза. Причины - неизвестны.

А уже 4 мая в том же Кранодарском крае загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода. В этот раз известно, что пожар вспыхнул в результате попадания беспилотника.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КазахстанРосcиянефтьтранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Все новости...
Казахстан
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
Сайт российского телеканала пропаганды "Царьград" заблокировали в Казахстане
Казахстанцев агитируют в российскую армию с помощью интернет-рекламы − Reuters
Последние новости
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
Все новости...
Реклама: