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Кадыров заявил, что готов заменить "пушечное мясо" Пригожина в Бахмуте на кадыровцев

Алена МазуренкоПятница, 5 мая 2023, 20:46
Кадыров заявил, что готов заменить пушечное мясо Пригожина в Бахмуте на кадыровцев
КАДЫРОВ, ФОТО ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов заменить наемников "Вагнера", которые якобы хотят покинуть Бахмут, на кадыровцев. Бахмут - самая горячая точка фронта, где гибнут сотни боевиков. Главарь "Вагнера" обвинил военное руководство России и показал окровавленные тела оккупантов, которые погибают из-за нехватки боеприпасов.

Источник: Кадыров в Telegram

Прямая речь: "Если уйдет (из Бахмута - ред.) старший брат Пригожин и "Вагнер", то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Бахмуте придет младший брат Кадыров и "Ахмат".

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Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов".

Детали: Кадыров обратился к главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову и призвал их помириться.

По его словам, такие публичные распри демотивируют российских оккупантов и общество.

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Он заявил, что ему "неприятно слышать заявления Пригожина" и "вдвойне неприятно, что руководство Минобороны РФ не комментирует или не встречается с руководством ЧВК "Вагнер".

Кадыров также заявил, что во время блокады Мариуполя кадыровцы просили у Минобороны России 5 танков, но получили только один.

При этом, он заявил, что экипаж сбежал из этого танка в первом же бою. Кадыровцам якобы пришлось ловить танкистов и "сажать обратно в танк", чтобы те стреляли по тем объектам, на которые указывали кадыровцы.

Он также начал жаловаться на состояние российской техники и раскритиковал Пригожина, который показал тела убитых наемников.

Прямая речь: "Снимать тела погибших боевых товарищей ради общественного резонанса неправильно. Давайте не делать так никогда".

Он также решил пристыдить Пригожина и заявил, что в зоне ответственности кадыровцев на фронте также ежедневно возникают проблемы, но его командиры ни разу не заявляли об этом "через интернет публично, а только внутренней связью с руководством".

По его словам, в Минобороны РФ и Генштабе РФ всегда шли навстречу его подразделениям и помогали.

Что предшествовало: 5 мая основатель "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута с 10 мая.

Он утверждает, что причина такого шага заключается в том, что Минобороны РФ не дает его боевикам достаточное количество боеприпасов, и он не хочет, чтобы из-за этого его люди были "обречены на бессмысленную гибель".

В Вооруженных силах Украины скептически относятся к заявлению главаря "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина, что якобы боевики начнут выход из Бахмута 10 мая.

Темы: КадыровВагнерПригожинвойна
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