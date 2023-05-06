Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне изменили приоритет захвата Бахмута на подготовку к контрнаступлению – ISW

Ольга ГлущенкоСуббота, 6 мая 2023, 03:54
Россияне изменили приоритет захвата Бахмута на подготовку к контрнаступлению – ISW
Бахмут, фото: Getty Images

Специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на перелом в приоритетах Минобороны России: наступление на Бахмут россияне меняют на подготовку к контрнаступлению Сил обороны.

Источник: ISW

Детали: Эксперты отмечают, что Министерство обороны (МО) России, похоже, изменило приоритет наступления на Бахмут в пользу подготовки к обороне от ожидаемого украинского контрнаступления, что поставило группу "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина в потенциально сложное положение.

Реклама:

Пригожин выпустил серию видео 4 и 5 мая, объявив, что "Вагнер" уйдет из Бахмута 10 мая, если не получит необходимых поставок, и начал особенно резкие и эмоциональные выпады против начальника российского Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова, министра обороны России Сергея Шойгу и руководства Министерства обороны России в целом.

В отчете указывают: несмотря на смещение приоритетов руководства ВС РФ, "Вагнер" не прекратил попыток полностью захватить Бахмут.

По мнению аналитиков, длительное удержание "Вагнера" в Бахмуте не согласуется с общим замедлением темпов российских наступательных операций в других частях Украины, поскольку регулярные российские войска, похоже, в значительной степени смещают акцент на подготовку к долгожданному контрнаступлению со стороны Украины.

ВИДЕО ДНЯ

За исключением очень ограниченных и локальных атак в районе Кременной и вблизи Донецка, российские войска в основном прекратили наступательные операции на всей территории боевых действий, что, вероятно, означает переход к обороне.

В обзоре говорится: "Оперативно обоснованным решением для МО РФ было бы начать придерживать и накапливать боеприпасы и запасы, чтобы подготовиться к любым украинским контрнаступательным действиям, и отчаянные заявления Пригожина указывают на то, что МО РФ, скорее всего, именно так и делает".

Российские оккупационные власти объявили о принудительном перемещении 70 000 гражданских лиц в оккупированной Запорожской области в глубокий тыл под видом эвакуации. Оккупационный глава Запорожской области Евгений Балицкий и заместитель главы Андрей Козенко объявили 5 мая, что российские власти проведут частичную эвакуацию 70 000 украинских гражданских лиц.

Эксперты подытоживают: расположение этих населенных пунктов так далеко от нынешней линии фронта свидетельствует о том, что российские войска планируют провести контролируемый боевой отход со своих нынешних позиций на подготовленную линию обороны, а не пытаются удержать нынешнюю линию соприкосновения в случае возможного украинского контрнаступления.

Основные выводы ISW за 5 мая:

  • МО России, похоже, изменило приоритет наступления на Бахмут в пользу подготовки к обороне от ожидаемого украинского контрнаступления, что ставит группу "Вагнера" и финансиста Евгения Пригожина в потенциально сложное положение.
  • Длительное удержание "Вагнера" в Бахмуте не согласуется с общим замедлением темпов российских операций в других частях Украины, поскольку регулярные российские войска, вероятно, в значительной степени смещают акценты, готовясь к долгожданному украинскому контрнаступлению.
  • Недавно уволенный бывший заместитель министра обороны по логистике генерал-полковник Михаил Мизинцев, по сообщениям, служит заместителем командующего группы "Вагнера", вероятно, для сохранения доступа к российским военным поставкам.
  • Министр обороны России Сергей Шойгу приказал новоназначенному заместителю министра материально-технического обеспечения Алексею Кузьменкову контролировать поставки вооружения и техники российским войскам в Украине.
  • Российские оккупационные власти объявили о принудительном перемещении 70 000 гражданских лиц в оккупированной Запорожской области в районы, расположенные в глубине российского тыла, под видом эвакуации.
  • МВД России предложило законопроект, призванный апеллировать к растущим антимигрантским настроениям в России и поддержать усилия российских военных по вербовке мигрантов.
  • Председатель Совета РФ по правам человека Валерий Фадеев заявил, что российские власти должны регулировать работу Telegram-каналов так же, как цензурируют государственные СМИ.
  • Российские войска совершили наземные атаки вблизи Кременной и Авдеевки, а также достигли незначительных успехов в Бахмуте.
  • Российские военные блогеры утверждают, что украинские силы провели ограниченные контратаки под Бахмутом.
  • ФСБ России заявила, что предотвратила покушение на убийство украинского депутата на (ЗАЭС) 5 мая.
  • Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров продолжает прилагать усилия для обеспечения благосклонности президента РФ Владимира Путина.
  • Российские оккупационные власти продолжают меры по усилению социального контроля на оккупированных территориях.

Темы: БахмутРосcиявойнаконтрнаступление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
Резников вспомнил, как летал на переговоры с РФ: вертолет НАТО в Беларуси, отказ россиян забирать тела
Правительство одобрило снижение граничного призывного возраста до 25 лет
"Очень хорошо учатся" – Резников о реакции россиян на новое оружие
Силы обороны поразили 24 цели и сбили 10 БпЛА врага – сводка
Последние новости
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
Все новости...
Реклама: