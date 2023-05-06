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Подрыв авто Прилепина: в Следкоме РФ уже заявили, что задержанный признался

Катерина ТищенкоСуббота, 6 мая 2023, 19:48
Подрыв авто Прилепина: в Следкоме РФ уже заявили, что задержанный признался
Александр Пермяков, скриншот видео СК РФ

В Следкоме РФ заявили, что задержанный по подозрению в покушении на пропагандиста Захара Прилепина уроженец Украины Александр Пермяков признал свою вину.

Источник: РИА Новости со ссылкой на Следком РФ

Детали: Как заявили в СК РФ, Пермяков на допросе признался, что действовал по заданию украинских спецслужб, на дороге по пути следования автомобиля Прилепина он якобы заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

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СК России также опубликовал видео допроса Пермякова, в котором тот рассказывает, что якобы действовал по заданию спецслужб Украины, и что сожалеет о содеянном.

Он говорит, что является уроженцем города Дружковка Донецкой области. Якобы в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами, в 2022 году заехал на территорию РФ с целью ликвидации Захара Прилепина.

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Предыстория:

  • В субботу в российской Нижегородской области взорвали автомобиль Audi, в котором ехал украинофоб, писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин, он "тяжело ранен".
  • МВД России заявило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина.

Темы: Росcиявзрывпропаганда
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