Подрыв авто Прилепина: в Следкоме РФ уже заявили, что задержанный признался

В Следкоме РФ заявили, что задержанный по подозрению в покушении на пропагандиста Захара Прилепина уроженец Украины Александр Пермяков признал свою вину.

Источник: РИА Новости со ссылкой на Следком РФ

Детали: Как заявили в СК РФ, Пермяков на допросе признался, что действовал по заданию украинских спецслужб, на дороге по пути следования автомобиля Прилепина он якобы заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

СК России также опубликовал видео допроса Пермякова, в котором тот рассказывает, что якобы действовал по заданию спецслужб Украины, и что сожалеет о содеянном.

Он говорит, что является уроженцем города Дружковка Донецкой области. Якобы в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами, в 2022 году заехал на территорию РФ с целью ликвидации Захара Прилепина.

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