Прилепина прооперировали и ввели в медикаментозный сон – губернатор
Российского писателя, украинофоба и члена партии "Справедливая Россия" Захара Прилепина прооперировали в Нижнем Новгороде.
Источник: губернатор нижегородской области Глеб Никитин в Telegram, российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах
Детали: Никитин заявил, что нижегородские медики провели Прилепину "оперативное вмешательство, в первую очередь речь идет о фиксации переломов".
"Операция прошла успешно, после операции Захар приходил в себя, а сейчас введен в медикаментозный сон, чтобы быстрее восстанавливался", - сказал он.
Ранее губернатор заявлял, что у Прилепина "есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет".
В то же время, источник "Интерфакса" до операции сообщал, что состояние Прилепина оценивается как тяжелое.
"Консилиум решил не перевозить в Москву, делать операцию в Нижнем Новгороде. Состояние оценивается как тяжелое", - сказал собеседник агентства.
По данным местных телеграм-каналов, Прилепин с места происшествия был доставлен вертолетом в Нижегородскую областную больницу имени Семашко.
Предыстория:
- В субботу в российской Нижегородской области взорвали автомобиль Audi, в котором ехал украинофоб, писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин, он "тяжело ранен".
- МВД России заявило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина.
- Вскоре в Следкоме РФ заявили, что задержанный по подозрению в покушении на Прилепина уроженец Украины Александр Пермяков признал свою вину.