Прилепина прооперировали и ввели в медикаментозный сон – губернатор

Российского писателя, украинофоба и члена партии "Справедливая Россия" Захара Прилепина прооперировали в Нижнем Новгороде.

Источник: губернатор нижегородской области Глеб Никитин в Telegram, российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах

Детали: Никитин заявил, что нижегородские медики провели Прилепину "оперативное вмешательство, в первую очередь речь идет о фиксации переломов".

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"Операция прошла успешно, после операции Захар приходил в себя, а сейчас введен в медикаментозный сон, чтобы быстрее восстанавливался", - сказал он.

Ранее губернатор заявлял, что у Прилепина "есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет".

В то же время, источник "Интерфакса" до операции сообщал, что состояние Прилепина оценивается как тяжелое.

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"Консилиум решил не перевозить в Москву, делать операцию в Нижнем Новгороде. Состояние оценивается как тяжелое", - сказал собеседник агентства.

По данным местных телеграм-каналов, Прилепин с места происшествия был доставлен вертолетом в Нижегородскую областную больницу имени Семашко.

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