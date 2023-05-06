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Прилепина прооперировали и ввели в медикаментозный сон – губернатор

Катерина ТищенкоСуббота, 6 мая 2023, 20:22
Прилепина прооперировали и ввели в медикаментозный сон – губернатор
Захар Прилепин, фото Getty Images

Российского писателя, украинофоба и члена партии "Справедливая Россия" Захара Прилепина прооперировали в Нижнем Новгороде.

Источник: губернатор нижегородской области Глеб Никитин в Telegram, российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах

Детали: Никитин заявил, что нижегородские медики провели Прилепину "оперативное вмешательство, в первую очередь речь идет о фиксации переломов".

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"Операция прошла успешно, после операции Захар приходил в себя, а сейчас введен в медикаментозный сон, чтобы быстрее восстанавливался", - сказал он.

Ранее губернатор заявлял, что у Прилепина "есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет".

В то же время, источник "Интерфакса" до операции сообщал, что состояние Прилепина оценивается как тяжелое.

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"Консилиум решил не перевозить в Москву, делать операцию в Нижнем Новгороде. Состояние оценивается как тяжелое", - сказал собеседник агентства.

По данным местных телеграм-каналов, Прилепин с места происшествия был доставлен вертолетом в Нижегородскую областную больницу имени Семашко.

Предыстория:

  • В субботу в российской Нижегородской области взорвали автомобиль Audi, в котором ехал украинофоб, писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин, он "тяжело ранен".
  • МВД России заявило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина.
  • Вскоре в Следкоме РФ заявили, что задержанный по подозрению в покушении на Прилепина уроженец Украины Александр Пермяков признал свою вину.

Темы: Росcияпропагандавзрыв
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