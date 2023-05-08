Ночная атака "Шахедов" на Киев: травмированы 5 человек, есть разрушения

В результате ночной атаки вражеских "Шахедов" в Киеве травмированы 5 человек, повреждены автомобили и жилой дом.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "Во время последней воздушной тревоги, которая длилась более 3,5 часов, агрессор пытался нанести удар своими БПЛА. По предварительной информации, это были иранские барражирующие боеприпасы "Shahed", которые атаковали столицу с разных направлений.

В воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено более 30 вражеских дронов".

Детали: По данным Попко, в результате ночной атаки дронов в Киеве травмированы 5 человек, повреждены автомобили и жилой дом.

В Святошинском районе столицы, вероятно, из-за падения обломков повреждено 7 авто и еще одно авто горело, зафиксировано падение обломков на жилой дом – повреждены окна и фасады, обломки упали на проезжую часть, травмированы 5 человек – им оказана медицинская помощь.

В Соломенском районе поврежден резервуар (5 тонн), что привело к утечке дизельного топлива, возгорания топлива не было. На стоянке повреждены 15 грузовых и 5 легковых автомобилей. Также, вероятно, из-за обломков, была повреждена газовая труба, газ перекрыт, пожар ликвидирован.

ВИДЕО ДНЯ

"Информация о разрушениях и пострадавших во всех районах города уточняется", – добавил начальник КГГА.

Что этому предшествовало: