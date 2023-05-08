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Ночная атака "Шахедов" на Киев: травмированы 5 человек, есть разрушения

"Украинская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 06:56
Ночная атака Шахедов на Киев: травмированы 5 человек, есть разрушения
ОСТАТКИ ИРАНСКОГО ДРОНА. Иллюстративное ФОТО GETTY IMAGES

В результате ночной атаки вражеских "Шахедов" в Киеве травмированы 5 человек, повреждены автомобили и жилой дом.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "Во время последней воздушной тревоги, которая длилась более 3,5 часов, агрессор пытался нанести удар своими БПЛА. По предварительной информации, это были иранские барражирующие боеприпасы "Shahed", которые атаковали столицу с разных направлений.

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В воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено более 30 вражеских дронов".

Детали: По данным Попко, в результате ночной атаки дронов в Киеве травмированы 5 человек, повреждены автомобили и жилой дом.

В Святошинском районе столицы, вероятно, из-за падения обломков повреждено 7 авто и еще одно авто горело, зафиксировано падение обломков на жилой дом – повреждены окна и фасады, обломки упали на проезжую часть, травмированы 5 человек – им оказана медицинская помощь.

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В Соломенском районе поврежден резервуар (5 тонн), что привело к утечке дизельного топлива, возгорания топлива не было. На стоянке повреждены 15 грузовых и 5 легковых автомобилей. Также, вероятно, из-за обломков, была повреждена газовая труба, газ перекрыт, пожар ликвидирован.

"Информация о разрушениях и пострадавших во всех районах города уточняется", – добавил начальник КГГА.

Что этому предшествовало:

  • В результате ночной атаки беспилотников есть разрушения в разных районах Киева.
  • Ночью 8 мая российская стратегическая авиация нанесла удары ракетами Х-22 по Одесской области, в области вспыхнули пожары.
  • Этой ночью защитники уничтожили все 35 "Шахедов", которые атаковали Украину.

Темы: Киевбеспилотники
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