Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Появились кадры разрушений в Киеве после ночной атаки "Шахедами"

Алена МазуренкоПонедельник, 8 мая 2023, 11:45
Появились кадры разрушений в Киеве после ночной атаки Шахедами
скриншот

В ночь на 8 мая российские оккупанты атаковали Украину дронами, в Киеве поврежден обломками жилой дом.

Источник: "Суспільне", городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Побывал возле многоэтажки, куда ночью попали обломки российского дрона. Прошлой ночью варвары устроили массовую атаку дронами-камикадзе. Запустили почти 60 "шахедов". 36 из них летели на столицу. Все были сбиты силами ПВО.

Реклама:

Однако обломки нескольких дронов повредили некоторые социальные объекты и жилой многоэтажный дом в Святошинском районе".

Детали: В результате атаки были ранены 5 человек в двух районах Киева. Трое из них в многоэтажке. Двух пострадавших госпитализировали, одного из них прооперировали.

Кличко добавил, что городские власти окажут необходимую помощь пострадавшим и оперативно, после выводов специальной комиссии, восстановят поврежденное жилье.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

  • В результате ночной атаки беспилотников есть разрушения в разных районах Киева.
  • Ночью 8 мая российская стратегическая авиация нанесла удары ракетами Х-22 по Одесской области, в области вспыхнули пожары.
  • Этой ночью защитники уничтожили все 35 "Шахедов", которые атаковали Украину. В Воздушных силах уточнили, что 35 ударных беспилотников враг направил на Киевщину.

Темы: КиевШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
Киев
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
Все новости...
Реклама: