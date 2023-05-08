Появились кадры разрушений в Киеве после ночной атаки "Шахедами"
В ночь на 8 мая российские оккупанты атаковали Украину дронами, в Киеве поврежден обломками жилой дом.
Источник: "Суспільне", городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь Кличко: "Побывал возле многоэтажки, куда ночью попали обломки российского дрона. Прошлой ночью варвары устроили массовую атаку дронами-камикадзе. Запустили почти 60 "шахедов". 36 из них летели на столицу. Все были сбиты силами ПВО.
Однако обломки нескольких дронов повредили некоторые социальные объекты и жилой многоэтажный дом в Святошинском районе".
Детали: В результате атаки были ранены 5 человек в двух районах Киева. Трое из них в многоэтажке. Двух пострадавших госпитализировали, одного из них прооперировали.
Кличко добавил, что городские власти окажут необходимую помощь пострадавшим и оперативно, после выводов специальной комиссии, восстановят поврежденное жилье.
Что этому предшествовало:
- В результате ночной атаки беспилотников есть разрушения в разных районах Киева.
- Ночью 8 мая российская стратегическая авиация нанесла удары ракетами Х-22 по Одесской области, в области вспыхнули пожары.
- Этой ночью защитники уничтожили все 35 "Шахедов", которые атаковали Украину. В Воздушных силах уточнили, что 35 ударных беспилотников враг направил на Киевщину.