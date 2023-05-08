Появились кадры разрушений в Киеве после ночной атаки "Шахедами"

В ночь на 8 мая российские оккупанты атаковали Украину дронами, в Киеве поврежден обломками жилой дом.

Источник: "Суспільне", городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Побывал возле многоэтажки, куда ночью попали обломки российского дрона. Прошлой ночью варвары устроили массовую атаку дронами-камикадзе. Запустили почти 60 "шахедов". 36 из них летели на столицу. Все были сбиты силами ПВО.

Однако обломки нескольких дронов повредили некоторые социальные объекты и жилой многоэтажный дом в Святошинском районе".

Детали: В результате атаки были ранены 5 человек в двух районах Киева. Трое из них в многоэтажке. Двух пострадавших госпитализировали, одного из них прооперировали.

Кличко добавил, что городские власти окажут необходимую помощь пострадавшим и оперативно, после выводов специальной комиссии, восстановят поврежденное жилье.

Что этому предшествовало:

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