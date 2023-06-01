Мэр Краматорска забыл, что летал в Ниццу, но после фотодоказательств вспомнил – УП
Городской голова прифронтового Краматорска Александр Гончаренко в марте 2023 года посещал Ниццу, где якобы навестил дочь. Сначала мэр отрицал, что прилетал на Лазурный берег.
Источник: расследование УП "Батальон Монако 3"
Детали: В марте за границей был народный депутат из депутатской группы "Восстановление Украины" Максим Ефимов и мэр Краматорска Гончаренко.
Ефимов и Гончаренко прилетели в Ниццу чартерным самолетом из польского Жешува.
В конце марта Гончаренко публиковал совместные с Ефимовым фото из Словакии.
Сначала Гончаренко отрицал, что летал в Ниццу 17 марта 2023 года.
Однако после того как журналисты УП прислали мэру Краматорска изображение, на котором он находится на территории вип-терминала аэропорта Кот Д Азур, он признал что, поехав в командировку в Словакию также летал в Ниццу навестить дочь, которая недавно поступила в местный университет.
Факт совместного перелета признал и депутат Ефимов.
По данным источников УП в пограничной службе, мэр Краматорска вернулся в Украину 20 марта.