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Мэр Краматорска забыл, что летал в Ниццу, но после фотодоказательств вспомнил – УП

Михаил Ткач, Алена МазуренкоЧетверг, 1 июня 2023, 11:57
Мэр Краматорска забыл, что летал в Ниццу, но после фотодоказательств вспомнил – УП

Городской голова прифронтового Краматорска Александр Гончаренко в марте 2023 года посещал Ниццу, где якобы навестил дочь. Сначала мэр отрицал, что прилетал на Лазурный берег.

Источник: расследование УП "Батальон Монако 3"

Детали: В марте за границей был народный депутат из депутатской группы "Восстановление Украины" Максим Ефимов и мэр Краматорска Гончаренко.

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Ефимов и Гончаренко прилетели в Ниццу чартерным самолетом из польского Жешува.

В конце марта Гончаренко публиковал совместные с Ефимовым фото из Словакии.

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Сначала Гончаренко отрицал, что летал в Ниццу 17 марта 2023 года.

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Однако после того как журналисты УП прислали мэру Краматорска изображение, на котором он находится на территории вип-терминала аэропорта Кот Д Азур, он признал что, поехав в командировку в Словакию также летал в Ниццу навестить дочь, которая недавно поступила в местный университет.

Ефимов и Гончаренко в аэропорту Ниццы
Ефимов и Гончаренко в аэропорту Ниццы
скриншот

Факт совместного перелета признал и депутат Ефимов.

По данным источников УП в пограничной службе, мэр Краматорска вернулся в Украину 20 марта.

Темы: Краматорсквойна
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