Ребров стал главным тренером украинской сборной по футболу

Украинская ассоциация по футболу сообщила, что Сергей Ребров возглавил сборную Украины по футболу.

Источник: УАФ в Facebook

Дословно: "Официально. Сергей Ребров - главный тренер сборной Украины! Поздравляем Легенду! Желаем успеха!"

Детали: В УАФ пока не сообщили подробности контракта с Ребровым.

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