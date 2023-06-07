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Ребров стал главным тренером украинской сборной по футболу

Станислав ПогориловСреда, 7 июня 2023, 12:56
Ребров стал главным тренером украинской сборной по футболу
Сергей Ребров, ФОТО: ФК АЛЬ-АХЛИ

Украинская ассоциация по футболу сообщила, что Сергей Ребров возглавил сборную Украины по футболу.

Источник: УАФ в Facebook

Дословно: "Официально. Сергей Ребров - главный тренер сборной Украины! Поздравляем Легенду! Желаем успеха!"

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Детали: В УАФ пока не сообщили подробности контракта с Ребровым.

Что предшествовало:

  • 12 января 2023 года Украинская ассоциация футбола сообщила, что прекращает сотрудничество с главным тренером национальной сборной Александром Петраковым, его контракт заканчивался 30 декабря 2022 года.
  • Также в начале января собеседники УП в УАФ сообщали, что Ребров предварительно согласовал контракт с национальной федерацией, однако когда именно он приступит к исполнению обязанностей зависело от того, каким образом удастся уладить договорные отношения с эмиратским клубом.
  • Последнее место работы Реброва на посту главного тренера - ФК Аль-Айн из Объединенных Арабских Эмиратов.

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Темы: футболУкраина
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