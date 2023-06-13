Сорванные контракты на оружие: Минобороны не сможет вернуть деньги − глава Антикорсовета
Министерство обороны вероятно не сможет вернуть назад миллиарды гривен, которые перечислило компаниям-импортерам оружия, но обещанной военной техники и припасов не получило.
Источник: юрист, глава Антикоррупционного совета при Минобороны Евгений Грушовец в интервью "Украинской правде"
Прямая речь Грушковца: "Это реально проблема, потому что точно у этих специмпортеров денег нет. То есть деньги были минобороновские − и денег на сегодняшний день нет...
Но если мы говорим исключительно юридически, то у Минобороны нет никакого другого выбора: либо обращаться в суд о взыскании средств, либо с заявлением о преступлении по завладению этими средствами.
Соответственно, Минобороны говорит этому импортеру: возвращайте нам средства...
Минобороны обращается с исками в суд. Суд должен принять решение, мы думаем, в пользу Минобороны, потому что в принципе там все просто: был контракт, были уплачены средства, поставок нет. Соответственно, Минобороны получит решение суда о взыскании средств. И я думаю, что на этом все закончится".
Детали: Грушковец отметил, что это связано с тем, что Хозяйственный суд Киева не уполномочен ехать к подрядчику забирать средства. К тому же часто у подрядчика средств на счетах нет − "у него там не только ноль, у него там минус".
Поэтому соответственно Минобороны также пойдет в Исполнительную службу. Исполнитель откроет производство и сразу его остановит. Потому что на сегодняшний день существует мораторий на взыскание денежных средств с государственных предприятий. А эти специмпортеры − государственные фирмы.
Грушковец пояснил: если бы это были бы не государственные предприятия, а какое-то частное общество, то Минобороны пошло бы по процедуре банкротства. Но в данном случае этого также не может быть, потому что есть другой мораторий − на банкротство государственных компаний.
"И получается, что да, Минобороны обратилось с иском, получило решение, но деньги оно не получит", − отметил глава Антикорсовета.
Он также добавил, что Минобороны уже подало не одно заявление о преступлении − и сейчас НАБУ, СБУ и ГБР расследуют ряд дел. Но даже тогда, когда есть подозрения, меры пресечения и действия, направленные на то, чтобы из разных источников эти средства вернуть обратно, то вернуть их тоже непросто.
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Предыстория:
- Ранее стало известно, что украинские государственные компании, которые занимаются международными закупками оружия, в 2022 году получили миллиарды гривен по контрактам Минобороны и не выполнили поставки.
- В частности, государственный оборонный спецэкспортер "Прогресс" должен был поставить по заказу Минобороны американские машины по 300 тысяч долларов за штуку и выстрелы к РСЗО "Град", однако не выполнил договоры.
- В начале 2023 года Министерство обороны начало подавать судебные иски против государственных поставщиков. По состоянию на 23 мая УП удалось отыскать в судебном реестре не менее 30 таких исков.
- В частности, иски подали в отношении "Прогресса", "Спецтехноэкспорта", "Укрспецэкспорта" и "Агентства оборонных закупок".
- Общая сумма средств по просроченным контрактам, которые "засветили" в реестре − 8,9 миллиарда гривен.
- В эти 8,9 миллиарда входят как полученные поставщиками предоплаты, так и штрафы и пени за просроченное выполнение контрактов. Но, по данным УП, поданные иски покрывают только часть просроченных сделок.