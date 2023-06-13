Сорванные контракты на оружие: Минобороны не сможет вернуть деньги − глава Антикорсовета

Министерство обороны вероятно не сможет вернуть назад миллиарды гривен, которые перечислило компаниям-импортерам оружия, но обещанной военной техники и припасов не получило.

Источник: юрист, глава Антикоррупционного совета при Минобороны Евгений Грушовец в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Грушковца: "Это реально проблема, потому что точно у этих специмпортеров денег нет. То есть деньги были минобороновские − и денег на сегодняшний день нет...

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Но если мы говорим исключительно юридически, то у Минобороны нет никакого другого выбора: либо обращаться в суд о взыскании средств, либо с заявлением о преступлении по завладению этими средствами.

Соответственно, Минобороны говорит этому импортеру: возвращайте нам средства...

Минобороны обращается с исками в суд. Суд должен принять решение, мы думаем, в пользу Минобороны, потому что в принципе там все просто: был контракт, были уплачены средства, поставок нет. Соответственно, Минобороны получит решение суда о взыскании средств. И я думаю, что на этом все закончится".

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Детали: Грушковец отметил, что это связано с тем, что Хозяйственный суд Киева не уполномочен ехать к подрядчику забирать средства. К тому же часто у подрядчика средств на счетах нет − "у него там не только ноль, у него там минус".

Поэтому соответственно Минобороны также пойдет в Исполнительную службу. Исполнитель откроет производство и сразу его остановит. Потому что на сегодняшний день существует мораторий на взыскание денежных средств с государственных предприятий. А эти специмпортеры − государственные фирмы.

Грушковец пояснил: если бы это были бы не государственные предприятия, а какое-то частное общество, то Минобороны пошло бы по процедуре банкротства. Но в данном случае этого также не может быть, потому что есть другой мораторий − на банкротство государственных компаний.

"И получается, что да, Минобороны обратилось с иском, получило решение, но деньги оно не получит", − отметил глава Антикорсовета.

Он также добавил, что Минобороны уже подало не одно заявление о преступлении − и сейчас НАБУ, СБУ и ГБР расследуют ряд дел. Но даже тогда, когда есть подозрения, меры пресечения и действия, направленные на то, чтобы из разных источников эти средства вернуть обратно, то вернуть их тоже непросто.

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