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Британская разведка сообщила об активизации тактической авиации РФ на фоне контрнаступления Украины

"Европейская правда"Среда, 14 июня 2023, 09:31

За последние две недели наблюдается увеличение количества боевых вылетов тактической авиации РФ, особенно над южной частью Украины, сообщает британская разведка.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, опубликованном в Twitter.

Как отметили в разведке, активизация тактической авиации РФ почти наверняка стала ответом на наступательные операции Украины, поскольку таким образом ВКС РФ пытается поддержать наземные войска воздушными ударами.

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"Несмотря на рост, ежедневное количество вылетов российской авиации остается намного ниже, чем в начале вторжения, когда они совершали до 300 вылетов в день", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавляют, что юг Украины часто был более благоприятен для российских воздушных операций по сравнению с другими участками фронта.

Кроме того, за последний год ВКС РФ увеличили использование оружия класса "воздух-поверхность", например, планирующих бомб, позволяющих штурмовикам оставаться на значительном расстоянии от своих целей.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что контрнаступление Украины продолжается уже несколько дней и должно привести к условиям, которые позволят Киеву как можно выгоднее начать переговоры.

В Белом доме также подтвердили начало контрнаступательных операций Украины, а генсек НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил первые наступательные операции Украины.

Темы: разведкаВеликобританияРосcияконтрнаступление
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