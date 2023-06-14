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Британская разведка сообщила об активизации тактической авиации РФ на фоне контрнаступления Украины

"Европейская правда"Среда, 14 июня 2023, 09:31

За последние две недели наблюдается увеличение количества боевых вылетов тактической авиации РФ, особенно над южной частью Украины, сообщает британская разведка.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, опубликованном в Twitter.

Как отметили в разведке, активизация тактической авиации РФ почти наверняка стала ответом на наступательные операции Украины, поскольку таким образом ВКС РФ пытается поддержать наземные войска воздушными ударами.

"Несмотря на рост, ежедневное количество вылетов российской авиации остается намного ниже, чем в начале вторжения, когда они совершали до 300 вылетов в день", – говорится в сообщении.

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Также в ведомстве добавляют, что юг Украины часто был более благоприятен для российских воздушных операций по сравнению с другими участками фронта.

Кроме того, за последний год ВКС РФ увеличили использование оружия класса "воздух-поверхность", например, планирующих бомб, позволяющих штурмовикам оставаться на значительном расстоянии от своих целей.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что контрнаступление Украины продолжается уже несколько дней и должно привести к условиям, которые позволят Киеву как можно выгоднее начать переговоры.

В Белом доме также подтвердили начало контрнаступательных операций Украины, а генсек НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил первые наступательные операции Украины.

Темы: разведкаВеликобританияРосcияконтрнаступление
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