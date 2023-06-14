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Британська розвідка повідомила про активізацію тактичної авіації РФ на тлі контрнаступу України

"Європейська правда"Середа, 14 червня 2023, 09:31

Протягом останніх двох тижнів спостерігається збільшення кількості бойових вильотів тактичної авіації РФ, особливо над південною частиною України, повідомляє британська розвідка.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому у Twitter.

Як зазначили у розвідці, активізація тактичної авіації РФ майже напевно стала відповіддю на наступальні операції України, оскільки таким чином ВКС РФ намагаються підтримати наземні війська повітряними ударами.

"Незважаючи на зростання, щоденна кількість вильотів російської авіації залишається набагато нижчою, ніж на початку вторгнення, коли вони здійснювали до 300 вильотів на день", – йдеться у повідомленні.

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Також у відомстві додають, що південь України часто був більш сприятливим для російських повітряних операцій порівняно з іншими ділянками фронту.

Крім того, за останній рік, ВКС РФ збільшили використання зброї класу "повітря-поверхня", наприклад, плануючих бомб, які дозволяють штурмовикам залишатися на значній відстані від своїх цілей.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що контрнаступ України вже триває кілька днів і має призвести до умов, які дозволять Києву якнайвигідніше почати переговори.

У Білому домі також підтвердили початок контрнаступальних операцій України, а генсек НАТО Єнс Столтенберг позитивно оцінив перші наступальні операції українських сил.

Теми: розвідкаВелика БританіяРосіяконтрнаступ
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