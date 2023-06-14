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Британська розвідка повідомила про активізацію тактичної авіації РФ на тлі контрнаступу України

"Європейська правда"Середа, 14 червня 2023, 09:31

Протягом останніх двох тижнів спостерігається збільшення кількості бойових вильотів тактичної авіації РФ, особливо над південною частиною України, повідомляє британська розвідка.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому у Twitter.

Як зазначили у розвідці, активізація тактичної авіації РФ майже напевно стала відповіддю на наступальні операції України, оскільки таким чином ВКС РФ намагаються підтримати наземні війська повітряними ударами.

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"Незважаючи на зростання, щоденна кількість вильотів російської авіації залишається набагато нижчою, ніж на початку вторгнення, коли вони здійснювали до 300 вильотів на день", – йдеться у повідомленні.

Також у відомстві додають, що південь України часто був більш сприятливим для російських повітряних операцій порівняно з іншими ділянками фронту.

Крім того, за останній рік, ВКС РФ збільшили використання зброї класу "повітря-поверхня", наприклад, плануючих бомб, які дозволяють штурмовикам залишатися на значній відстані від своїх цілей.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що контрнаступ України вже триває кілька днів і має призвести до умов, які дозволять Києву якнайвигідніше почати переговори.

У Білому домі також підтвердили початок контрнаступальних операцій України, а генсек НАТО Єнс Столтенберг позитивно оцінив перші наступальні операції українських сил.

Теми: розвідкаВелика БританіяРосіяконтрнаступ
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