Комиссия Киевсовета поддержала улицу Омельченко, хотя киевляне проголосовали против

Комиссия Киевсовета по местному самоуправлению поддержала проект решения о переименовании улицы Павла Скоропадского в честь экс-мэра Александра Омельченко, хотя киевляне проголосовали против.

Источник: комиссия по местному самоуправлению в комментарии УП, член комиссии по наименованиям Тимиш Мартыненко-Кушлянский в Facebook

Прямая речь члена комиссии: "В Киевсовете состоялось очередное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению. Комиссия поддержала проект решения о переименовании улицы Павла Скоропадского на Бессарабке на Александра Омельченко, якобы с рекомендацией организовать новое голосование в "Киеве Цифровом"".

Детали: В комиссии подтвердили УП, что решение "поддержано с рекомендациями".

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