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Комиссия Киевсовета поддержала улицу Омельченко, хотя киевляне проголосовали против

Татьяна ЛозовенкоСреда, 14 июня 2023, 16:39
Комиссия Киевсовета поддержала улицу Омельченко, хотя киевляне проголосовали против
АЛЕКСАНДР ОМЕЛЬЧЕНКО. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Комиссия Киевсовета по местному самоуправлению поддержала проект решения о переименовании улицы Павла Скоропадского в честь экс-мэра Александра Омельченко, хотя киевляне проголосовали против. 

Источник: комиссия по местному самоуправлению в комментарии УП, член комиссии по наименованиям Тимиш Мартыненко-Кушлянский в Facebook 

Прямая речь члена комиссии: "В Киевсовете состоялось очередное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению. Комиссия поддержала проект решения о переименовании улицы Павла Скоропадского на Бессарабке на Александра Омельченко, якобы с рекомендацией организовать новое голосование в "Киеве Цифровом"".

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Детали: В комиссии подтвердили УП, что решение "поддержано с рекомендациями".

Предыстория: 

  • 29 мая городской голова Виталий Кличко зарегистрировал проект решения Киевсовета о переименовании улицы Павла Скоропадского в Печерском районе Киева на улицу Александра Омельченко.
  • Однако 74% киевлян, голосовавших в приложении "Киев Цифровой", высказались против такого переименования.
  • Кличко аргументирует необходимость переименования тем, что в результате активной дерусификации топонимов в Киеве оказалось две улицы Павла Скоропадского. 
  • В начале июня петиция против переименования улицы за три дня набрала необходимое количество голосов.

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Темы: КиевОмельченко
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