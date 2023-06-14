Комиссия Киевсовета поддержала улицу Омельченко, хотя киевляне проголосовали против
Среда, 14 июня 2023, 16:39
Комиссия Киевсовета по местному самоуправлению поддержала проект решения о переименовании улицы Павла Скоропадского в честь экс-мэра Александра Омельченко, хотя киевляне проголосовали против.
Источник: комиссия по местному самоуправлению в комментарии УП, член комиссии по наименованиям Тимиш Мартыненко-Кушлянский в Facebook
Прямая речь члена комиссии: "В Киевсовете состоялось очередное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению. Комиссия поддержала проект решения о переименовании улицы Павла Скоропадского на Бессарабке на Александра Омельченко, якобы с рекомендацией организовать новое голосование в "Киеве Цифровом"".
Детали: В комиссии подтвердили УП, что решение "поддержано с рекомендациями".
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Предыстория:
- 29 мая городской голова Виталий Кличко зарегистрировал проект решения Киевсовета о переименовании улицы Павла Скоропадского в Печерском районе Киева на улицу Александра Омельченко.
- Однако 74% киевлян, голосовавших в приложении "Киев Цифровой", высказались против такого переименования.
- Кличко аргументирует необходимость переименования тем, что в результате активной дерусификации топонимов в Киеве оказалось две улицы Павла Скоропадского.
- В начале июня петиция против переименования улицы за три дня набрала необходимое количество голосов.