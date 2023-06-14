Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба поговорил с Бербок: Совет НАТО-Украина без перспектив членства сродни танку без пушки

"Европейская правда"Среда, 14 июня 2023, 19:58
Кулеба поговорил с Бербок: Совет НАТО-Украина без перспектив членства сродни танку без пушки
Дмитрий Кулеба. Фото из Facebook МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в среду обсудил с немецкой визави Анналеной Бербок подготовку к саммиту Североатлантического Альянса в Вильнюсе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщил Кулеба в Twitter, он поблагодарил главу МИД Германии за поддержку и обсудил тему Вильнюсского саммита НАТО.

"Позиция Украины четкая: создание Совета НАТО-Украина без принятия сильного шага по членству – это как предоставление танка без пушки. НАТО нуждается в Украине как в союзнике, а не просто в привилегированном партнере", – отметил он.

Реклама:

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг пояснил, что возможное создание Совета Украина-НАТО означало бы существенное укрепление партнерства между Альянсом и Киевом, и это будет орган, способный принимать совместные решения.

Генсек рассказал также, что консультации по модели движения Украины в НАТО продолжаются.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Кулеба ДмитрийГерманияМИДНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

фотоВ Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба о перспективе запуска переговоров с ЕС: В график вписываемся
Кулеба впервые встретился с новой главой МИД Румынии
Кулеба впервые встретился с главой МИД Турции
Последние новости
01:20
Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
01:05
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"
00:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
00:25
видеоВ Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
23:14
МИД призвал признать Россию террористом на фоне возможной подготовки взрыва на ЗАЭС
22:54
Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло
22:30
Байден не отказывается от слов о "диктаторе Си", но хочет с ним встретиться
Все новости...
Реклама: