Кулеба поговорил с Бербок: Совет НАТО-Украина без перспектив членства сродни танку без пушки

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в среду обсудил с немецкой визави Анналеной Бербок подготовку к саммиту Североатлантического Альянса в Вильнюсе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщил Кулеба в Twitter, он поблагодарил главу МИД Германии за поддержку и обсудил тему Вильнюсского саммита НАТО.

"Позиция Украины четкая: создание Совета НАТО-Украина без принятия сильного шага по членству – это как предоставление танка без пушки. НАТО нуждается в Украине как в союзнике, а не просто в привилегированном партнере", – отметил он.

Реклама:

In our call, I thanked @ABaerbock for support. We talked Vilnius. Ukraine's position is clear: creating the NATO-Ukraine Council without taking a strong step toward membership is like providing a tank without a gun. NATO needs Ukraine as an Ally, not just a privileged partner.