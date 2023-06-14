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Кулеба поговорил с Бербок: Совет НАТО-Украина без перспектив членства сродни танку без пушки

"Европейская правда"Среда, 14 июня 2023, 19:58
Кулеба поговорил с Бербок: Совет НАТО-Украина без перспектив членства сродни танку без пушки
Дмитрий Кулеба. Фото из Facebook МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в среду обсудил с немецкой визави Анналеной Бербок подготовку к саммиту Североатлантического Альянса в Вильнюсе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщил Кулеба в Twitter, он поблагодарил главу МИД Германии за поддержку и обсудил тему Вильнюсского саммита НАТО.

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"Позиция Украины четкая: создание Совета НАТО-Украина без принятия сильного шага по членству – это как предоставление танка без пушки. НАТО нуждается в Украине как в союзнике, а не просто в привилегированном партнере", – отметил он.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг пояснил, что возможное создание Совета Украина-НАТО означало бы существенное укрепление партнерства между Альянсом и Киевом, и это будет орган, способный принимать совместные решения.

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Генсек рассказал также, что консультации по модели движения Украины в НАТО продолжаются.

Темы: Кулеба ДмитрийГерманияМИДНАТО
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