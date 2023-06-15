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Британские истребители перехватили самолеты РФ возле воздушного пространства НАТО

Четверг, 15 июня 2023, 08:53
Британские истребители перехватили самолеты РФ возле воздушного пространства НАТО
Фото из Twitter Royal Air Force

В среду, 14 июня, британские истребители Typhoon поднялись в небо Эстонии, чтобы сопроводить российские самолеты Ил-20 и два Су-27 вблизи воздушного пространства НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Королевских ВВС Великобритании в Twitter.

"Самолеты Typhoon с экспедиционного воздушного крыла 140 (EAW) были подняты в небо в Эстонии сегодня днем для перехвата Ил-20 Coot-A и двух Су-27 Flanker-B российских ВВС, которые пролетали вблизи воздушного пространства НАТО", – говорится в сообщении.

Как отметили в британских ВВС, пролет российских самолетов не соответствовал международным нормам.

По данным британских военных, российские воздушные суда не связались с соответствующим районом полетной информации.

Напомним, 13 июня сообщалось, что истребители НАТО в Эстонии в эти выходные трижды поднимались для перехвата российских военных самолетов возле воздушного пространства стран Альянса.

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Темы: ВеликобританияРосcияавиаНАТО
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