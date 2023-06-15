Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британские истребители перехватили самолеты РФ возле воздушного пространства НАТО

Четверг, 15 июня 2023, 08:53
Британские истребители перехватили самолеты РФ возле воздушного пространства НАТО
Фото из Twitter Royal Air Force

В среду, 14 июня, британские истребители Typhoon поднялись в небо Эстонии, чтобы сопроводить российские самолеты Ил-20 и два Су-27 вблизи воздушного пространства НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Королевских ВВС Великобритании в Twitter.

"Самолеты Typhoon с экспедиционного воздушного крыла 140 (EAW) были подняты в небо в Эстонии сегодня днем для перехвата Ил-20 Coot-A и двух Су-27 Flanker-B российских ВВС, которые пролетали вблизи воздушного пространства НАТО", – говорится в сообщении.

Реклама:

Как отметили в британских ВВС, пролет российских самолетов не соответствовал международным нормам.

По данным британских военных, российские воздушные суда не связались с соответствующим районом полетной информации.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 13 июня сообщалось, что истребители НАТО в Эстонии в эти выходные трижды поднимались для перехвата российских военных самолетов возле воздушного пространства стран Альянса.

Темы: ВеликобританияРосcияавиаНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Великобритания
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Россия могла отменить учения "Запад" из-за недостатка солдат и техники − Британская разведка
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: