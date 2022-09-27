Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Улица Жириновского появилась в Москве

Роман ПетренкоВторник, 27 сентября 2022, 12:22
фото: риа новости

В честь умершего российского политика Владимира Жириновского назвали улицу в Москве.

Источник: РБК

Детали: 27 сентября стало официально известно, что в Москве появилась улица Жириновского.

Такое имя мэр Сергей Собянин присвоил безымянному ранее проезду на юго-западе Москвы, уточняют СМИ.

 

Предыстория:

Присоединяйтесь к Клубу читателей

Темы: ЖириновскийРосcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Оккупанты начали озвучивать результаты своих псевдореферендумов

Блинкен: Украина может применять западное оружие в регионах, где РФ провела "референдумы"

Российский "Газпром" угрожает "Нафтогазу" санкциями: какие могут быть последствия

Бывшие власти Болгарии разрешили построить российский газопровод для "изоляции Украины" – СМИ

В Швеции сообщили о зафиксированных взрывах на маршрутах "Северных потоков"

В ОП считают утечку газа на газопроводе терактом России перед зимой

Все новости...
Жириновский
Жириновский перед смертью "горячо поддержал" нападение России на Украину
В России сообщили о смерти Жириновского, власти опровергают
Жириновский в коме, но ЛДПР просит не публиковать данные о его состоянии
Последние новости
00:57
Враг из САУ ударил по общине на Сумщине
00:30
Россия опять пытается сорвать зерновую инициативу – Зеленский
00:20
Украина не прошла в дивизион "А" Лиги Наций
00:18
Зеленский о фронте: Без деталей, но мы продвигаемся вперед
23:51
ЕС введет санкции против организаторов российских "референдумов"
23:47
Зеленский поздравил Мелони с победой на выборах в Италии
23:40
Реанимация в пути. Как спасают пациентов с востока
23:29
Россия не имеет права владеть ядерным оружием – Зеленский
23:20
Зеленский: в случае очередной аннексии территории Украины с Путиным "не о чем говорить"
23:14
Белый дом просит Конгресс выделить дополнительные $35 млн для ядерной безопасности Украины – СМИ
Все новости...