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Улица Жириновского появилась в Москве

Роман ПетренкоВторник, 27 сентября 2022, 12:22
Улица Жириновского появилась в Москве
фото: риа новости

В честь умершего российского политика Владимира Жириновского назвали улицу в Москве.

Источник: РБК

Детали: 27 сентября стало официально известно, что в Москве появилась улица Жириновского.

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Такое имя мэр Сергей Собянин присвоил безымянному ранее проезду на юго-западе Москвы, уточняют СМИ.

 

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Темы: ЖириновскийРосcиявойна
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