Улица Жириновского появилась в Москве
Вторник, 27 сентября 2022, 12:22
В честь умершего российского политика Владимира Жириновского назвали улицу в Москве.
Источник: РБК
Детали: 27 сентября стало официально известно, что в Москве появилась улица Жириновского.
Такое имя мэр Сергей Собянин присвоил безымянному ранее проезду на юго-западе Москвы, уточняют СМИ.
Предыстория:
- В России сенаторы еще 25 марта сообщали, что Жириновский скончался, а затем удаляли сообщения.
- Власти это отрицали и называли его "великим молодцом".
- 6 апреля о смерти Жириновского сообщили официально.
- Жириновский перед смертью "горячо поддержал" нападение России на Украину.