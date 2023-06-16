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Украина договорилась с Чехией и Словакией о покупке и ремонте БМП, "детали позже"

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 22:22

Министр обороны Алексей Резников в пятницу сообщил о подписании декларации о намерениях коллегами из Чехии и Словакии о приобретении и обслуживании БМП.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отметил Резников в Twitter, декларация с чешской и словацким коллегами – Яной Черноховой и Мартином Шкленаром – была заключена на полях встречи Контактной группы по вопросам Украины в Брюсселе.

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"Детали будут позже. Тем не менее, это важный шаг в сотрудничестве между нашими странами", – добавил он.

На прошлой неделе украинский государственный концерн "Укроборонпром" и чешское оружейное предприятие VOP CZ договорились о совместном ремонте танков Т-64 на заводе в городе Новый Ичин, который начнется вскоре.

Как известно, на этой неделе в Брюсселе состоялась тринадцатая встреча союзников Украины в формате "Рамштайн".

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Темы: ЧехияСловакиявойнаУкраина
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