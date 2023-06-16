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Україна домовилась із Чехією та Словаччиною про купівлю й ремонт БМП, "деталі пізніше"

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 22:22

Міністр оборони Олексій Резніков у п’ятницю повідомив про підписання декларації про наміри  колегами з Чехії та Словаччини про придбання й обслуговування БМП.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Резніков у Twitter, декларація з чеською і словацьким колегами – Яною Черноховою та Мартіном Шкленаром – була укладена на полях зустрічі Контактної групи з питань України в Брюсселі.

"Деталі будуть пізніше. А проте, це важливий крок у співпраці між нашими країнами", – додав він.

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Минулого тижня український державний концерн "Укроборонпром" і чеське збройове підприємство VOP CZ домовились про спільний ремонт танків Т-64 на заводі в місті Новий Їчин, який почнеться незабаром.

Як відомо, цього тижня у Брюсселі відбулась тринадцята зустріч союзників України у форматі "Рамштайн".

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Теми: ЧехіяСловаччинавійнаУкраїна
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