Україна домовилась із Чехією та Словаччиною про купівлю й ремонт БМП, "деталі пізніше"

Міністр оборони Олексій Резніков у п’ятницю повідомив про підписання декларації про наміри колегами з Чехії та Словаччини про придбання й обслуговування БМП.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Резніков у Twitter, декларація з чеською і словацьким колегами – Яною Черноховою та Мартіном Шкленаром – була укладена на полях зустрічі Контактної групи з питань України в Брюсселі.

Реклама:

"Деталі будуть пізніше. А проте, це важливий крок у співпраці між нашими країнами", – додав він.

Минулого тижня український державний концерн "Укроборонпром" і чеське збройове підприємство VOP CZ домовились про спільний ремонт танків Т-64 на заводі в місті Новий Їчин, який почнеться незабаром.

With #DefMin of @mosr_official Martin Sklenár & #DefMin of Czech Republic @jana_cernochova we signed a declaration of intent in the sphere of procurement and maintenance of IFVs with the Czech Republic and the Slovak Republic on the sidelines of the UDCG meeting.

Details will… pic.twitter.com/W0NNf9TwZq