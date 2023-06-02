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В части Белгородской области РФ запретили движение транспорта

Ирина БалачукПятница, 2 июня 2023, 20:55
В части Белгородской области РФ запретили движение транспорта
Шебекинский округ РФ. Скриншот с google.maps

В Шебекинском округе Белгородской области России ввели запрет на передвижение транспорта с целью "обеспечения безопасности".

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, российский журнал "Холод", губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

Дословно правительство: "Для обеспечения безопасности дорожного движения в приграничных районах Белгородской области вводится временное прекращение движения транспортных средств на участках автомобильных дорог: Белгород − Шебекино − Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки), Шебекино − Короча (от Вознесеновки до Дмитриевки), Шебекино − Неклюдово − Алексеевка (от Шебекино до Чураево), Маслова Пристань − Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Поляны)".

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Детали: Также на данных участках запрещена стоянка автотранспорта.

Ограничения будут действовать месяц − до 30 июня.

Сообщается, что автобусы маршрутов, ранее проходившие через Шебекино, будут следовать в объезд через Новый Оскол и Волоконовку.

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Журнал "Холод" подчеркнул, что временный запрет на передвижение власти объяснили "обеспечением безопасности".

Гладков вечером 2 июня сообщил о якобы новых обстрелах приграничных районов. В частности, написал, что в Корочанском районе сработала ПВО − якобы осколки снаряда повредили кровлю частного жилого дома в селе Мелихово. А в селе Муром Шебекинского округа якобы от прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом.  

Предыстория:

  • Легион "Свобода России" опубликовал видео, на котором в нескольких местах над приграничным городом Шебекино Белгородской области РФ поднимается дым. Бойцы намекнули, что это их рук дело.
  • 1 июня "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что проводят еще одну операцию на территории РФ. Бойцы записали видеообращение и сообщили, что идут в Шебекинском направлении.
  • Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков неоднократно заявлял, что Шебекино обстреливють. Один раз даже заявил, что попал под обстрел сам.

Темы: Росcиявойнатранспорт
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