Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В части Белгородской области РФ запретили движение транспорта

Ирина БалачукПятница, 2 июня 2023, 20:55
В части Белгородской области РФ запретили движение транспорта
Шебекинский округ РФ. Скриншот с google.maps

В Шебекинском округе Белгородской области России ввели запрет на передвижение транспорта с целью "обеспечения безопасности".

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, российский журнал "Холод", губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

Дословно правительство: "Для обеспечения безопасности дорожного движения в приграничных районах Белгородской области вводится временное прекращение движения транспортных средств на участках автомобильных дорог: Белгород − Шебекино − Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки), Шебекино − Короча (от Вознесеновки до Дмитриевки), Шебекино − Неклюдово − Алексеевка (от Шебекино до Чураево), Маслова Пристань − Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Поляны)".

Детали: Также на данных участках запрещена стоянка автотранспорта.

Ограничения будут действовать месяц − до 30 июня.

Сообщается, что автобусы маршрутов, ранее проходившие через Шебекино, будут следовать в объезд через Новый Оскол и Волоконовку.

Журнал "Холод" подчеркнул, что временный запрет на передвижение власти объяснили "обеспечением безопасности".

ВИДЕО ДНЯ

Гладков вечером 2 июня сообщил о якобы новых обстрелах приграничных районов. В частности, написал, что в Корочанском районе сработала ПВО − якобы осколки снаряда повредили кровлю частного жилого дома в селе Мелихово. А в селе Муром Шебекинского округа якобы от прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом.  

Предыстория:

  • Легион "Свобода России" опубликовал видео, на котором в нескольких местах над приграничным городом Шебекино Белгородской области РФ поднимается дым. Бойцы намекнули, что это их рук дело.
  • 1 июня "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что проводят еще одну операцию на территории РФ. Бойцы записали видеообращение и сообщили, что идут в Шебекинском направлении.
  • Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков неоднократно заявлял, что Шебекино обстреливють. Один раз даже заявил, что попал под обстрел сам.

Темы: Росcиявойнатранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

Украинские пилоты еще не отправлялись на обучение за границу – Воздушные силы

Обновлено от 17:05На Бахмутском направлении украинская армия продвигается вперед, занимает высоты – Маляр   

видео, фотоВ российской Сибири пылает подстанция, СМИ сообщают о взрыве

В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ

Генерал Милли: Украина очень хорошо подготовилась к контрнаступлению

Все новости...
Росcия
Чехия будет требовать с РФ арендную плату за дома в Праге и здания консульств
Франция выставила на продажу имение умершего российского олигарха-оппонента Путина
Лукашенко: Надо было "решить украинский вопрос" в 2014-15, это наша единственная ошибка
Последние новости
04:30
В контрнаступлении Силы обороны должны использовать слабые места в позициях РФ – Пентагон
04:10
В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, есть повреждения – КГВА
03:20
В Киеве прогремели взрывы, работала ПВО
02:36
обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
01:50
Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову
01:03
На подступах к Киеву и области сообщали о работе ПВО
00:52
Враг ударил по Сумщине – зафиксировано 94 взрыва за сутки
00:02
Одному из самых богатых людей Финляндии выписали 121 тысячу евро штрафа за превышение скорости
00:00
Обновлено от 22.35Оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300, в области повредили аммиакопровод – ОВА
23:48
Кулеба: Вильнюс должен "подтянуть" НАТО к реальности, решение Бухареста от нее максимально оторвано
Все новости...
Реклама: