Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине не осталось ни одного органа власти, на который не влияет Ермак – статья УП

"Украинская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 13:43
Андрей Ермак. фото ОП

Действующий руководитель Офиса президента Андрей Ермак вовлечен во все возможные вопросы внутренней и внешней политики Украины.

Источник: статья "Украинской правды" Итоги военного года: украинское сопротивление, перерождение Зеленского, уничтожение олигархов

Детали: Влияние главы ОПУ Андрея Ермака невозможно сравнить ни с одним его предшественником, говорится в материале. Ни Дмитрий Табачник во времена Кучмы, ни Виктор Балога во времена Ющенко, ни Сергей Левочкин во времена Януковича - и близко не могли влиять на тот масштаб проблем, которыми сейчас занимается Ермак. 

Действующий глава ОПУ вовлечен во все возможные вопросы внутренней и внешней политики, курирует сверхсложные процессы типа получения гарантий безопасности Украиной. 

Ермак занимается международными переговорами, санкциями, обменом пленных, регулярными контактами с советником Байдена Джеком Салливаном, внутренней политикой, расстановкой кадров на высшие должности и даже протягивает на должность посла бывшего сексолога без дипломатического опыта.

"Вы думаете, Кулеба - министр иностранных дел? Телефон Ермака - вот Министерство иностранных дел", - дерзко иронизируют собеседники УП на Банковой. 

В Украине не осталось ни одного органа власти, на который бы не смог влиять Ермак, отмечается в статье. 

ВИДЕО ДНЯ

При этом в украинском законодательстве нет ни одного документа, который бы давал право главе ОПУ влиять на чиновников за пределами Офиса. 

На своей должности Ермак сумел так выстроить позиционирование и близость с президентом, что политический класс воспринимает их как одно целое. То, что глава ОП остался рядом с президентом во время войны, еще больше их сблизило. 

В то же время связанность с Зеленским не передает главе ОПУ больших симпатий со стороны рядовых украинцев. К Андрею Ермаку пристает даже самый мелкий негатив. Как следствие, несмотря на неслыханное влияние и широту контактов, представить какое-либо самостоятельное политическое будущее главы ОП без Зеленского чрезвычайно сложно. 

Хотя в украинской политике еще труднее предсказать что-то наверняка, резюмируют авторы статьи. 

Подробнее о главных трансформациях, которые пережила украинская политика за более чем 300 дней полномасштабного российского вторжения, читайте здесь.

Читайте также: Who is Мr. Ермак? Юрист. Бизнесмен. Продюсер. Вицепрезидент?

Темы: Андрей ЕрмакЗеленский
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Дефицит в энергосистеме вырос из-за остановки некоторых атомных блоков, области получили лимиты

NYT: ВСУ приблизились к освобождению Кременной, это ворота в промышленные центры Донбасса

В Беларуси трех "рельсовых партизан" приговорили к более чем 20 годам заключения

С начала войны в Украине погибли почти 7 тыс. гражданских людей – ООН

В УПЦ МП отреагировали на решение КС: название менять не собираются

Данилов к УПЦ МП: Признайте, что принадлежите Москве, и отрекитесь от Путина-сатаны

Все новости...
Андрей Ермак
На Банковой объявили следующую санкционную цель в отношении России
США обещают оборудование для быстрого восстановления объектов энергетики Украины – Ермак
Зеленский в разговоре с Байденом предложил созвать глобальный саммит мира
Последние новости
11:48
МИД: указ Путина о гражданстве РФ на оккупированных территориях говорит о желании продолжать войну
11:46
Мужчина с ребенком подорвались на мине на Харьковщине
11:44
Попытки россиян захватить Бахмут близятся к кульминации: у них нехватка солдат и снарядов – ISW
11:43
Дефицит в энергосистеме вырос из-за остановки некоторых атомных блоков, области получили лимиты
11:27
фотоБуданов посетил позиции в Бахмуте
11:25
По всей Украине раздается воздушная тревога
11:21
Медведев призвал не пускать в РФ россиян, которые поддерживают Украину
11:13
Почему Маск недоволен эксплуатацией Starlink в Украине - интервью с Минцифры
11:10
F-16 для Украины, беспилотная авиация, российские авиаудары и тактика выжженной земли – интервью с пилотом Karaya
11:07
В Бундестаге предупредили об угрозе российского шпионажа
Все новости...