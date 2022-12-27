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В Украине не осталось ни одного органа власти, на который не влияет Ермак – статья УП

"Украинская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 12:43
В Украине не осталось ни одного органа власти, на который не влияет Ермак – статья УП
Андрей Ермак. фото ОП

Действующий руководитель Офиса президента Андрей Ермак вовлечен во все возможные вопросы внутренней и внешней политики Украины.

Источник: статья "Украинской правды" Итоги военного года: украинское сопротивление, перерождение Зеленского, уничтожение олигархов

Детали: Влияние главы ОПУ Андрея Ермака невозможно сравнить ни с одним его предшественником, говорится в материале. Ни Дмитрий Табачник во времена Кучмы, ни Виктор Балога во времена Ющенко, ни Сергей Левочкин во времена Януковича - и близко не могли влиять на тот масштаб проблем, которыми сейчас занимается Ермак. 

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Действующий глава ОПУ вовлечен во все возможные вопросы внутренней и внешней политики, курирует сверхсложные процессы типа получения гарантий безопасности Украиной. 

Ермак занимается международными переговорами, санкциями, обменом пленных, регулярными контактами с советником Байдена Джеком Салливаном, внутренней политикой, расстановкой кадров на высшие должности и даже протягивает на должность посла бывшего сексолога без дипломатического опыта.

"Вы думаете, Кулеба - министр иностранных дел? Телефон Ермака - вот Министерство иностранных дел", - дерзко иронизируют собеседники УП на Банковой. 

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В Украине не осталось ни одного органа власти, на который бы не смог влиять Ермак, отмечается в статье. 

При этом в украинском законодательстве нет ни одного документа, который бы давал право главе ОПУ влиять на чиновников за пределами Офиса. 

На своей должности Ермак сумел так выстроить позиционирование и близость с президентом, что политический класс воспринимает их как одно целое. То, что глава ОП остался рядом с президентом во время войны, еще больше их сблизило. 

В то же время связанность с Зеленским не передает главе ОПУ больших симпатий со стороны рядовых украинцев. К Андрею Ермаку пристает даже самый мелкий негатив. Как следствие, несмотря на неслыханное влияние и широту контактов, представить какое-либо самостоятельное политическое будущее главы ОП без Зеленского чрезвычайно сложно. 

Хотя в украинской политике еще труднее предсказать что-то наверняка, резюмируют авторы статьи. 

Подробнее о главных трансформациях, которые пережила украинская политика за более чем 300 дней полномасштабного российского вторжения, читайте здесь.

Читайте также: Who is Мr. Ермак? Юрист. Бизнесмен. Продюсер. Вицепрезидент?

Темы: Андрей ЕрмакЗеленский
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