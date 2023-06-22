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Чиновнику КГГА-фигуранту дела о гибели людей перед укрытием объявили новое подозрение

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 июня 2023, 15:28
Чиновнику КГГА-фигуранту дела о гибели людей перед укрытием объявили новое подозрение
РОМАН ТКАЧУК. ФОТО КГГА

Правоохранители сообщили директору Департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку новое подозрение - в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах, в условиях военного положения.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция

Детали: Согласно материалам следствия, 11 ноября 2022 года Ткачук заключил с обществом договор на закупку миниэлектростанций на общую сумму более 28, 6 млн грн для оснащения пунктов обогрева на территории столицы.

Постановлением правительства от 09.11.2022 эта категория товаров освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость и ввозной пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины.

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Несмотря на это, Департамент платежным поручением от 21 ноября перечислил в пользу общества бюджетные средства в сумме более 28, 6 млн гривен, в том числе безосновательно включенный в платеж налог на добавленную стоимость, чем нанес ущерб Департаменту на сумму 1,8 млн гривен, говорят правоохранители.

 

В прокуратуре говорят, что факт растраты бюджетных средств подтверждается актом проверки закупки, которую проводила Государственная аудиторская служба Украины.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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Напомним: Директору Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роману Ткачуку сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия по делу о гибели людей из-за недопуска к укрытию.

По мнению следствия, ненадлежащее исполнением служебных обязанностей директором Департамента и отсутствие с его стороны контроля за содержанием и состоянием готовности укрытий привело к гибели и травмированию людей на пороге закрытого простого укрытия, что является тяжелыми последствиями.

Суд отправил Ткачука под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета контроля.

В Киевской городской государственной администрации заявили, что арест директора Департамента муниципальной безопасности негативно повлияет на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в столице.

Темы: Киевкоррупцияпрокуратура
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