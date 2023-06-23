Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В "Слуге народа" требуют проверку всех областных военкоматов, Борисов на особом контроле

Станислав ПогориловПятница, 23 июня 2023, 10:50
В Слуге народа требуют проверку всех областных военкоматов, Борисов на особом контроле
Давид Арахамия, фото: Getty Images

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал рассмотреть озвученные в расследовании "Украинской правды" факты злоупотреблений начальником одесского военкомата Евгением Борисовым и в целом провести проверку военкомов во всех областях Украины.

Источник: Арахамия в Telegram

Прямая речь Арахамии: "Посмотрел расследование Михаила Ткача о военкоме (начальника одесского военкомата Евгения Борисова -ред.). У меня просто отняло речь.

Как член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки инициирую рассмотрение этого случая и детальное его освещение в средствах массовой информации. Готовлю обращение в правоохранительные органы и беру под личный депутатский контроль ход расследования".

Реклама:

Также председатель фракции отметил, что параллельно инициирует обращение в уполномоченные органы, чтобы провести аналогичные проверки в отношении военкоматов всех областей.

Напомним: В расследовании журналиста УП Михаила Ткача "Батальон Испания". УП наведалась в гости к одесскому военкому и другим украинским миллионерам речь шла о том, что семья начальника одесского военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов. Об этом свидетельствуют выписки из испанского реестра, хотя сам Борисов заявляет, что не в курсе, есть ли у его семьи имущество в Испании.

Узнать больше:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Арахамия Одесская областьВоенное положениевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Минобороны РФ заявило, что Московскую область атаковали 5 беспилотников

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Все новости...
Арахамия
Обязательное декларирование могут вернуть уже осенью - Арахамия
Арахамия ответил премьеру Грузии намеками на публикацию транзакций с банковских счетов
Арахамия: Хотим забрать у АРМА управление арестованными активами
Последние новости
09:45
Twitter закроет доступ к TweetDeck неверифицированным пользователям
09:42
В Сумах – траур: возросло количество жертв из-за атаки российских дронов
09:38
Разведка Британии сообщила о тактике РФ, которая замедляет контрнаступление Украины
09:23
Россияне утром обстреляли Херсон: 2 погибших
09:22
В Сейме Литвы хотят объявить импичмент депутату за антисемитские заявления
09:18
фото Минобороны РФ заявило, что Московскую область атаковали 5 беспилотников
09:12
Топ-чиновник НАТО: Украина не получит западные истребители до окончания контрнаступления
08:49
Российский губернатор призвал жителей Шебекино ехать уже домой
08:46
Турция продолжит блокировать вступление Швеции в НАТО - Эрдоган
08:39
видеоПод Бахмутом сожгли три вражеских "Града"
Все новости...
Реклама: