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В "Слуге народа" требуют проверку всех областных военкоматов, Борисов на особом контроле

Станислав ПогориловПятница, 23 июня 2023, 10:50
В Слуге народа требуют проверку всех областных военкоматов, Борисов на особом контроле
Давид Арахамия, фото: Getty Images

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал рассмотреть озвученные в расследовании "Украинской правды" факты злоупотреблений начальником одесского военкомата Евгением Борисовым и в целом провести проверку военкомов во всех областях Украины.

Источник: Арахамия в Telegram

Прямая речь Арахамии: "Посмотрел расследование Михаила Ткача о военкоме (начальника одесского военкомата Евгения Борисова -ред.). У меня просто отняло речь.

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Как член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки инициирую рассмотрение этого случая и детальное его освещение в средствах массовой информации. Готовлю обращение в правоохранительные органы и беру под личный депутатский контроль ход расследования".

Также председатель фракции отметил, что параллельно инициирует обращение в уполномоченные органы, чтобы провести аналогичные проверки в отношении военкоматов всех областей.

Напомним: В расследовании журналиста УП Михаила Ткача "Батальон Испания". УП наведалась в гости к одесскому военкому и другим украинским миллионерам речь шла о том, что семья начальника одесского военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов. Об этом свидетельствуют выписки из испанского реестра, хотя сам Борисов заявляет, что не в курсе, есть ли у его семьи имущество в Испании.

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Темы: Арахамия Одесская областьВоенное положениевойна
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