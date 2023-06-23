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В "Слузі народу" вимагають перевірку всіх обласних воєнкомів, Борисов на особливому контролі

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 червня 2023, 10:50
В Слузі народу вимагають перевірку всіх обласних воєнкомів, Борисов на особливому контролі
Давид Арахамія, фото: Getty Images

Голова фракції "Слуга народу"  Давид Арахамія ініціював розглянути озвучені у розслідуванні "Української правди" факти зловживань начальником одеського військкомату Євгеном Борисовим та загалом провести перевірку воєнкомів в усіх областях України.

Джерело: Арахамія у Telegram

Пряма мова Арахамії: "Подивився розслідування Михайла Ткача про військкома (начальника одеського військкомату Євгена Борисова - ред.) У мене просто відняло мову.

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Як член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ініціюю розгляд цього випадку й детальне його висвітлення в засобах масової інформації. Готую звернення до правоохоронних органів і беру під особистий депутатський контроль хід розслідування".

Також голова фракції наголосив, що паралельно ініціює звернення до уповноважених органів, щоби провести аналогічні перевірки стосовно військкомів усіх областей.

Нагадаємо: У розслідуванні журналіста УП Михайла Ткача "Батальйон Іспанія". УП навідалась у гості до одеського воєнкома та інших українських мільйонерів йшлося про те, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї майно в Іспанії. 

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Теми: АрахаміяОдеська областьВоєнний станвійна
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