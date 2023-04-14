Зеленский сменил руководителя спецназа СБУ
Пятница, 14 апреля 2023, 17:39
Президент Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины вместо Сергея Дусика.
Источник: указы главы государства от 14 апреля
Дословно: "Назначить Хмару Евгения Леонидовича начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины".
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Детали: Другим указом с этой должности уволен Дусик, который возглавлял центр с мая 2020 года.
Напомним: Бойцы Центра специальных операций "А" СБУ выполняют задачи в частности на передовой.