Зеленский сменил руководителя спецназа СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины вместо Сергея Дусика.

Источник: указы главы государства от 14 апреля

Дословно: "Назначить Хмару Евгения Леонидовича начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины".

Детали: Другим указом с этой должности уволен Дусик, который возглавлял центр с мая 2020 года.

Напомним: Бойцы Центра специальных операций "А" СБУ выполняют задачи в частности на передовой.