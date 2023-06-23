Одесского военкома с элитным имуществом в Испании оставили в должности

Служебная проверка в отношении начальника одесского военкомата Евгения Борисова, у которого УП нашла недвижимость на миллионы в Испании, не выявила оснований для отстранения его от должности.

Источник: комментарий руководительницы пресс-центра оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк "Радио "Свобода"

Прямая речь Гуменюк: "Служебное расследование (в отношении Борисова - ред.) завершено. Оснований для отстранения от должности не было. Поэтому он продолжает выполнять свои обязанности. Далее идет следствие или расследование других правоохранительных органов, к которым мы не имеем отношения и вмешательства в их деятельность".

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Детали: По ее словам, также проверка установила, что выезд за границу Борисова "на тот момент" был санкционирован и разрешен. "То есть нарушений не было выявлено", - отметила Гуменюк.

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