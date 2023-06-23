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Одесского военкома с элитным имуществом в Испании оставили в должности

Станислав ПогориловПятница, 23 июня 2023, 14:41
Одесского военкома с элитным имуществом в Испании оставили в должности
Евгений Борисов

Служебная проверка в отношении начальника одесского военкомата Евгения Борисова, у которого УП нашла недвижимость на миллионы в Испании, не выявила оснований для отстранения его от должности.

Источник: комментарий руководительницы пресс-центра оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк "Радио "Свобода"

Прямая речь Гуменюк: "Служебное расследование (в отношении Борисова - ред.) завершено. Оснований для отстранения от должности не было. Поэтому он продолжает выполнять свои обязанности. Далее идет следствие или расследование других правоохранительных органов, к которым мы не имеем отношения и вмешательства в их деятельность".

Детали: По ее словам, также проверка установила, что выезд за границу Борисова "на тот момент" был санкционирован и разрешен. "То есть нарушений не было выявлено", - отметила Гуменюк.

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Что предшествовало:

  • В расследовании журналиста УП Михаила Ткача "Батальон Испания". УП наведалась в гости к одесскому военкому и другим украинским миллионерам речь шла о том, что семья начальника одесского военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов. Об этом свидетельствуют выписки из испанского реестра, хотя сам Борисов заявляет, что не в курсе, есть ли у его семьи имущество в Испании.
  • Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал рассмотреть озвученные в расследовании "Украинской правды" факты злоупотреблений начальником одесского военкомата Евгением Борисовым и в целом провести проверку военкомов во всех областях Украины.

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Темы: Одесская областьвойнакоррупция
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