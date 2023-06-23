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Одеського воєнкома з елітним майном в Іспанії лишили на посаді

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 червня 2023, 14:41
Одеського воєнкома з елітним майном в Іспанії лишили на посаді
Євген Борисов

Службова перевірка щодо начальника одеського військкомату Євгена Борисова, у якого УП знайшла нерухомість на мільйони в Іспанії, не виявила підстав для відсторонення його з посади.

Джерело: коментар керівниці пресцентру оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк "Радіо "Свобода"

Пряма мова Гуменюк: "Службове розслідування (щодо Борисова – ред.) завершене. Підстав для відсторонення від посади не було. Тому він продовжує виконувати свої обов’язки. Далі триває слідство або розслідування інших правоохоронних органів, до яких ми не маємо стосунку і втручання в їхню діяльність".

Деталі: За її словами, також перевірка встановила, що виїзд за кордон Борисова "на той момент" був санкціонований і дозволений. "Тобто порушень не було виявлено", - наголосила Гуменюк.

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Що було раніше:

  • У розслідуванні журналіста УП Михайла Ткача "Батальйон Іспанія". УП навідалась у гості до одеського воєнкома та інших українських мільйонерів йшлося про те, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї майно в Іспанії. 
  • 23 червня голова фракції "Слуга народу"  Давид Арахамія ініціював розглянути озвучені у розслідуванні "Української правди" факти зловживань начальником одеського військкомату Євгеном Борисовим та загалом провести перевірку воєнкомів в усіх областях України.

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Теми: Одеська областьвійнакорупція
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