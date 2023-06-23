Одеського воєнкома з елітним майном в Іспанії лишили на посаді

Службова перевірка щодо начальника одеського військкомату Євгена Борисова, у якого УП знайшла нерухомість на мільйони в Іспанії, не виявила підстав для відсторонення його з посади.

Джерело: коментар керівниці пресцентру оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк "Радіо "Свобода"

Пряма мова Гуменюк: "Службове розслідування (щодо Борисова – ред.) завершене. Підстав для відсторонення від посади не було. Тому він продовжує виконувати свої обов’язки. Далі триває слідство або розслідування інших правоохоронних органів, до яких ми не маємо стосунку і втручання в їхню діяльність".

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Деталі: За її словами, також перевірка встановила, що виїзд за кордон Борисова "на той момент" був санкціонований і дозволений. "Тобто порушень не було виявлено", - наголосила Гуменюк.

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