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Зеленский поручил Залужному уволить одесского военкома и проверить всех остальных

Алена МазуренкоПятница, 23 июня 2023, 18:33
Зеленский поручил Залужному уволить одесского военкома и проверить всех остальных

Президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему Валерию Залужному уволить одесского военкома Евгения Борисова, у которого УП нашла недвижимость и автопарк на миллионы долларов в Испании.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Провел заседание Ставки. Заслушал всех командующих. Генералы Залужный, Сырский, Тарнавский, Москалев...

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Дал срочное поручение Главкому Залужному немедленно уволить с должности, так сказать, одесского "военкома" - начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна.

Дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Павлюка вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, чтобы они не позорили наше государство и память героев, которые гибнут на фронте".

Детали: Также на заседании ставки заслушали доклад командующего Военно-Морских сил вице-адмирала Алексея Неижпапы, доклад главы Службы безопасности Украины генерала Василия Малюка, доклад министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра обороны Украины Алексея Резникова, доклад министра стратегпрома Александра Камышина.

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Кроме того обсудили вопросы оборонно-наступательных операций, поставки оружия, контрактов с партнерами, темпы роста производства в украинском ОПК.

Отметим, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки АР Крым, областей, Киева и Севастополя подчиняются оперативному командованию, в зоне ответственности которого они находятся согласно военно-административному делению территории Украины.

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Темы: ЗеленскийТЦКОдесская областьЗалужный
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