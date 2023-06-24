В Воронежской области упал самолет и вспыхнула нефтебаза – росСМИ
Суббота, 24 июня 2023, 12:46
В Воронежской области России упал самолет АН-24, а также начался пожар на нефтебазе.
Источник: сообщение российского Телеграм-канала "Baza"
Дословно: "В Воронежской области потерпел крушение самолет АН-24. Вероятно он мог быть сбит. Самолет упал недалеко от населенного пункта Кантемировка.
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По предварительным данным погибло по меньшей мере 3 человека".
АН-24 розбився у Воронезькій області РФ - BAZA pic.twitter.com/C1NveWP6tL— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 24, 2023
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"Крупный пожар на нефтебазе в Воронеже. Что стало причиной пожара, пока неизвестно".
Что было раньше:
- Reuters со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило, что наемники ЧВК "Вагнер" уже захватили военные объекты в российском городе Воронеж.