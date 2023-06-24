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В Воронежской области упал самолет и вспыхнула нефтебаза – росСМИ

Александр ШумилинСуббота, 24 июня 2023, 12:46
В Воронежской области упал самолет и вспыхнула нефтебаза – росСМИ
скриншот

В Воронежской области России упал самолет АН-24, а также начался пожар на нефтебазе.

Источник: сообщение российского Телеграм-канала "Baza"

Дословно: "В Воронежской области потерпел крушение самолет АН-24. Вероятно он мог быть сбит. Самолет упал недалеко от населенного пункта Кантемировка.

По предварительным данным погибло по меньшей мере 3 человека".

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"Крупный пожар на нефтебазе в Воронеже. Что стало причиной пожара, пока неизвестно".

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Что было раньше:

  • Reuters со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило, что наемники ЧВК "Вагнер" уже захватили военные объекты в российском городе Воронеж.

Темы: РосcияПригожин
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