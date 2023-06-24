В Воронежской области упал самолет и вспыхнула нефтебаза – росСМИ

В Воронежской области России упал самолет АН-24, а также начался пожар на нефтебазе.

Источник: сообщение российского Телеграм-канала "Baza"

Дословно: "В Воронежской области потерпел крушение самолет АН-24. Вероятно он мог быть сбит. Самолет упал недалеко от населенного пункта Кантемировка.

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По предварительным данным погибло по меньшей мере 3 человека".

АН-24 розбився у Воронезькій області РФ - BAZA pic.twitter.com/C1NveWP6tL — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 24, 2023

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"Крупный пожар на нефтебазе в Воронеже. Что стало причиной пожара, пока неизвестно".

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