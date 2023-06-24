Вагнерівці взяли під контроль військові об'єкти у Воронежі − Reuters
Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у російському місті Воронеж, пише Reuters.
Джерело: Reuters з посиланням на джерело у російських спецслужбах
Дослівно Reuters: "Джерело в російських спецслужбах повідомило, що бойовики Вагнера також взяли під контроль військові об'єкти у Воронежі, що приблизно за 500 км на південь від Москви".
Деталі: Видання відзначає, що не змогло самостійно підтвердити ні це твердження, ні багато інших деталей, наданих раніше ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.
Близько 5 ранку адміністрація Воронезької області повідомила, що на трасі М-4 перебуває військова колона, і закликала жителів уникати її.
Reuters зазначає, що на неперевірених кадрах, розміщених у соціальних мережах, видно колону різноманітної військової техніки, включаючи щонайменше один танк і одну броньовану машину. Було незрозуміло, де вони знаходяться, а також чи були в критих вантажівках колони бійці. На деяких машинах був російський прапор.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За його словами, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців.
- 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість". Водночас він просить не називати це "військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
- Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах почали публікувати фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах до Москви, як пишуть ЗМІ, облаштовують блокпости.
- Пригожин заявив, що його найманці нібито збили вертоліт армії РФ.
- Вранці 24 червня штаб Південного військового округу у російському місті Ростов-на-Дону оточили танки і люди у формі, наразі достеменно невідомо, хто саме це зробив – військовослужбовці армії РФ чи найманці ПВК "Вагнер".
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- 24 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що на території столиці ввели режим контртерористичної операції (КТО).
- Путін вранці 24 червня зателефонував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку і розповів, що відбувається в РФ.
- У Підмосков'ї почали перекривати дороги.