Вагнерівці взяли під контроль військові об'єкти у Воронежі − Reuters

Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у російському місті Воронеж, пише Reuters.

Джерело: Reuters з посиланням на джерело у російських спецслужбах

Дослівно Reuters: "Джерело в російських спецслужбах повідомило, що бойовики Вагнера також взяли під контроль військові об'єкти у Воронежі, що приблизно за 500 км на південь від Москви".

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Деталі: Видання відзначає, що не змогло самостійно підтвердити ні це твердження, ні багато інших деталей, наданих раніше ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Близько 5 ранку адміністрація Воронезької області повідомила, що на трасі М-4 перебуває військова колона, і закликала жителів уникати її.

Reuters зазначає, що на неперевірених кадрах, розміщених у соціальних мережах, видно колону різноманітної військової техніки, включаючи щонайменше один танк і одну броньовану машину. Було незрозуміло, де вони знаходяться, а також чи були в критих вантажівках колони бійці. На деяких машинах був російський прапор.

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