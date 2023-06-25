На двух направлениях враг пытается сдержать продвижение Сил обороны – сводка

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется и пытается сдержать продвижение Сил обороны.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: За прошедшие сутки противник нанес ракетный удар по территории Украины, применив 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, 9 ракет Х-22, 2 ракеты морского базирования "Калибр", 2 зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 дрона "Shahed".

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Силами и средствами противовоздушной обороны сбито 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одну крылатую ракету "Калибр" и три ударных дрона "Shahed". Ракеты Х-22 российские террористы направили по городам Днепр и Кривой Рог.

В результате российской террористической атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых и дети с телесными повреждениями средней степени тяжести, полностью разрушены и повреждены десятки частных жилых домов, гражданские хозяйственные постройки, более 50 частных гражданских автомобилей.

Всего, за прошедшие сутки враг нанес 53 ракетных и 15 авиационных ударов, также совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток состоялось 29 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Нововасильевка, Чуйковка, Руденка, Фотовиж, Волфино Сумской области, а также Окип, Красная Заря, Ветеринарное, Пыльная, Казачья Лопань, Огирцево, Гатище, Бочковое, Бударки, Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Берестового, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Двуречная, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Веселого. Нанес авиационные удары в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка на Луганщине и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного Донецкой области. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новоалександровка, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Водяное, Уманское, Веселое, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. В то же время совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Курахово и Алексеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Макаровки и совершил обстрелы населенных пунктов Екатериновка, Богоявленка, Новомихайловка, Благодатное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Новоукраинка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия, сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск. Нанес авиационные удары в районах Орехов, Новоданиловка, Роботино Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы около 50 населенных пунктов, среди них: Новодаровка, Левадное, Полтавка, Железнодорожное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривне, Белогорье, Орехов, Приморское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Берислав, Веселое, Казацкое, Никольское, Инженерное, Антоновка, Зеленовка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага. Также защитниками было уничтожено 6 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Стрела", 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 орудий на огневых позициях и 2 станции РЭБ противника.