На Хмельнитчине сторонники УПЦ не пускают верующих ПЦУ в церковь

В Красилове Хмельницкой области несколько дней продолжаются столкновения между сторонниками УПЦ и ПЦУ возле Свято-Воскресенского храма.

Источник: хмельницкое издание vsim.ua

Детали: Как отмечается в публикации, в воскресенье верующие Православной Церкви Украины собрались перед храмом, чтобы помолиться на украинском языке.

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Но сторонники УПЦ не пустили их на территорию церкви.

Переход Свято-Воскресенского храма в Красилове в состав ПЦУ начался 10 апреля и завершился 30 мая этого года. Однако, уже в пятницу там вспыхнул очередной скандал.

Издание напоминает, в этот день здесь в последний путь провожали погибшего военного. Через несколько часов после этого сторонники УПЦ устроили акцию протеста против ПЦУ. Во время того, как из храма выходили военные, им кричали "Позор". Также они кричали "Мы не хочем в ПЦУ".

ВИДЕО ДНЯ

В воскресенье люди снова выстроились на акцию протеста под Свято-Воскресенским храмом. На этот раз видео прямой трансляции распространил у себя на странице руководитель хмельницкого "Электротранса" Сергей Бобух.

На нем автор рассказывает, что "в храм украинцев (сторонников ПЦУ - ред.) не пускают", "святое воскресенье - храмы на замках". За воротами люди стоят с плакатами "russia is a terrorist state" "рпц" с изображенными "кровавыми руками" и "Долой русскую церковь". На территории церкви стоят сторонники УПЦ и, по словам автора видео, ждут "русского мира".

В 15.00 (в воскресенье - ред.) в церкви должна была состояться совместная молитва на украинском языке за защитников, мир и спокойствие. Об этом местные жители анонсировали в соцсетях.

По состоянию на 17:00 сторонники УПЦ стояли на коленях перед входом в церковь и молились. В церкви звонили в колокола. На месте присутствовала полиция.

Тем временем в УПЦ сообщили, что храм уже в третий раз пытаются захватить.

Мэр Красилова Нила Островская сообщила, что приходской совет ПЦУ уже готовит судебное обращение о принудительном освобождении храма сторонниками УПЦ.

"Мы будем действовать исключительно в рамках действующего законодательства, цивилизованно и без насилия - не пускают добровольно, Приходским Советом готовится обращение в суд о принудительном освобождении помещения храма. В независимой Украине должна быть независимая церковь, и это никак не связано с изменением веры, меняется только юридическая принадлежность, - отметила Островская.

По состоянию на 17.30 в Свято-Воскресенский храм в Красилове приехали священники ПЦУ из Хмельницкого. Они провели молебен у ворот, потому что на территорию церкви сторонников Православной Церкви Украины так и не пустили.

Напомним: В одном из храмов УПЦ МП в Хмельницком утром 2 апреля священнослужитель и верующие избили военного.

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