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На Хмельниччині прихильники УПЦ не пускають вірян ПЦУ в церкву

"Українська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 01:34
На Хмельниччині прихильники УПЦ не пускають вірян ПЦУ в церкву
Колаж vsim.ua

У Красилові Хмельницької області кілька днів тривають сутички між прихильниками УПЦ та ПЦУ біля Свято-Воскресенського храму.

Джерело: хмельницьке видання vsim.ua

Деталі: Як зазначається в публікації, у неділю віряни Православної Церкви України зібрались перед храмом, щоб помолитися українською мовою.

Але прибічники УПЦ не пустили їх на територію церкви.

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Перехід Свято-Воскресенського храму у Красилові до складу ПЦУ розпочався 10 квітня і завершився 30 травня цього року. Однак, вже в п’ятницю там спалахнув черговий скандал.

Видання нагадує, цього дня тут в останню дорогу проводжали загиблого військового. За декілька годин після цього прихильники УПЦ влаштували акцію протесту проти ПЦУ. Під час того, як з храму виходили військові, їм кричали "Ганьба". Також вони кричали "Ми не хочем в ПЦУ".

У неділю люди знову вишикувались на акцію протесту під Свято-Воскресенським храмом. Цього разу відео прямої трансляції поширив у себе на сторінці керівник хмельницького "Електротрансу" Сергій Бобух.

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На ньому автор розповідає, що "в храм українців (прихильників ПЦУ — ред.) не пускають", "свята неділя — храми на замках". За воротами люди стоять з плакатами "russia is a terrorist state" "рпц" з зображеними "кривавими руками" та "Геть російську церкву". На території церкви стоять прихильники УПЦ і, за словами автора відео, чекають "руського міру".

О 15.00 (в неділю – ред.) в церкві мала відбутися спільна молитва українською мовою за захисників, мир та спокій. Про це місцеві жителі анонсували в соцмережах.

Станом на 17:00 прихильники УПЦ стояли на колінах перед входом до церкви та молилися. У церкві дзвонили у дзвони. На місці була присутня поліція.

Тим часом в УПЦ повідомили, що храм вже втретє намагаються захопити.

Мер Красилова Ніла Островська повідомила, що парафіяльна рада ПЦУ вже готує судове звернення про примусове звільнення храму прибічниками УПЦ.

"Ми будемо діяти виключно в межах чинного законодавства, цивілізовано і без насилля – не пускають добровільно, Парафіяльною Радою готується звернення до суду про примусове звільнення приміщення храму. В незалежній Україні повинна бути незалежна церква, і це ніяк не повʼязано із зміною віри, міняється лише юридична приналежність, – зазначила Островська.

Станом на 17.30 до Свято-Воскресенського храму в Красилові приїхали священники ПЦУ з Хмельницького. Вони провели молебень біля воріт, бо на територію церкви прихильників Православної Церкви України так і не пустили.

Нагадаємо: В одному із храмів УПЦ МП в Хмельницькому вранці 2 квітня священнослужитель і віряни побили військового.

Знати більше: "Гражданін" Онуфрій. "Українська правда" публікує російські паспорти священнослужителів УПЦ

Теми: ХмельниччинаУПЦ МПцерква
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