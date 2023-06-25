США отложат новые санкции против "вагнеровцев" из-за опасений оказаться на стороне Путина – WSJ
Государственный департамент Штатов решил отложить запланированное введение санкций против "золотого бизнеса" ЧВК "Вагнер" в Африке.
Источник: WSJ со ссылкой на источники
Детали: Издание пишет, что во вторник Государственный департамент намеревался объявить о дополнительных санкциях в отношении вероятного "золотого бизнеса" ЧВК "Вагнер" в Африке.
Однако, как сообщается, США планируют отложить новые санкции.
"Вашингтон не хочет, чтобы выглядело так, будто он становится на чью-то сторону", – цитирует WSJ слова информированного источника.
Напомним: Министерство финансов США объявило в мае о введении санкций против руководителя формирований ЧВК "Вагнер" в Мали Ивана Маслова после того, как стало известно о попытках этой группировки переправить оружие в Россию.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- В администрации президента РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.
- В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".