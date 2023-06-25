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США отложат новые санкции против "вагнеровцев" из-за опасений оказаться на стороне Путина – WSJ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 июня 2023, 00:35
США отложат новые санкции против вагнеровцев из-за опасений оказаться на стороне Путина – WSJ
Фото Getty Images

Государственный департамент Штатов решил отложить запланированное введение санкций против "золотого бизнеса" ЧВК "Вагнер" в Африке.

Источник: WSJ со ссылкой на источники

Детали: Издание пишет, что во вторник Государственный департамент намеревался объявить о дополнительных санкциях в отношении вероятного "золотого бизнеса" ЧВК "Вагнер" в Африке.

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Однако, как сообщается, США планируют отложить новые санкции.

"Вашингтон не хочет, чтобы выглядело так, будто он становится на чью-то сторону", – цитирует WSJ слова информированного источника.

Напомним: Министерство финансов США объявило в мае о введении санкций против руководителя формирований ЧВК "Вагнер" в Мали Ивана Маслова после того, как стало известно о попытках этой группировки переправить оружие в Россию.

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Темы: ПригожинВагнерсанкцииСША
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