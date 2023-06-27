Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Белый дом осудил ракетный удар России по Краматорску

"Европейская правда"Вторник, 27 июня 2023, 23:57
Белый дом осудил ракетный удар России по Краматорску
Джон Кирби, фото: Getty Images

Соединенные Штаты осуждают "жестокие удары" России на фоне последнего ракетного обстрела города Краматорск в Донецкой области и обещают дальнейшую поддержку Киеву.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби во вторник.

"Мы осуждаем жестокие удары России против народа Украины, которые привели к массовым смертям и разрушениям и унесли жизни многих украинских гражданских", – сказал Кирби.

Реклама:

Он напомнил, что в воскресенье президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, во время которого обсудили поддержку Украины, контрнаступление и события в России.

США "будут продолжать поддерживать Украину и предоставлять ей оружие и оборудование для защиты от российской агрессии", добавил представитель Белого дома.

Во вторник вечером российские военные ударили по Краматорску Донецкой области, попав в заведение питания.

ВИДЕО ДНЯ

Известно о трех погибших, среди которых ребенок, и 42 раненых. Также среди раненых – трое иностранцев.

Темы: КраматорсквойнаРосcияжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Краматорск
В Краматорске раздались звуки взрывов – СМИ
Краматорск: история иностранных волонтеров, выживших после ракетной атаки на Ria Pizza
Краматорск – город свиданий, смерти и молочных коктейлей. Чем живет романтическая столица Украины под обстрелами С300
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
Все новости...
Реклама: