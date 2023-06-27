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Белый дом осудил ракетный удар России по Краматорску

"Европейская правда"Вторник, 27 июня 2023, 23:57
Белый дом осудил ракетный удар России по Краматорску
Джон Кирби, фото: Getty Images

Соединенные Штаты осуждают "жестокие удары" России на фоне последнего ракетного обстрела города Краматорск в Донецкой области и обещают дальнейшую поддержку Киеву.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби во вторник.

"Мы осуждаем жестокие удары России против народа Украины, которые привели к массовым смертям и разрушениям и унесли жизни многих украинских гражданских", – сказал Кирби.

Он напомнил, что в воскресенье президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, во время которого обсудили поддержку Украины, контрнаступление и события в России.

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США "будут продолжать поддерживать Украину и предоставлять ей оружие и оборудование для защиты от российской агрессии", добавил представитель Белого дома.

Во вторник вечером российские военные ударили по Краматорску Донецкой области, попав в заведение питания.

Известно о трех погибших, среди которых ребенок, и 42 раненых. Также среди раненых – трое иностранцев.

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Темы: КраматорсквойнаРосcияжертвы
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