Лукашенко заявил, что Пригожин уже в Беларуси

Белорусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что владелец "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин сейчас находится в Беларуси.

Источник: Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, передает "БЕЛТА"

Прямая речь: "Да, действительно, он (Пригожин) сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев) счет".

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Детали: По словам Лукашенко, Пригожину предоставлены гарантии безопасности.

Лукашенко добавил, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин выразил пожелание привлечь "ЧВК Вагнер" в армию страны. "Я согласен. Разговаривай с ними", - обратился Лукашенко к Хренину.

Накануне сообщалось, что 25 июня, после мятежа "Вагнера" в РФ, самолет Пригожина летал из Санкт-Петербурга в Ростов и обратно. Вероятно, самолет забрал главаря "вагнеровцев", так как еще вечером 24 июня Пригожина видели на выходе из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

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