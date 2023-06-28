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Литва приобрела две системы пуска NASAMS и передаст их Украине

"Европейская правда"Среда, 28 июня 2023, 09:28

Украина получит от Литвы две пусковые системы зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

Об этом в среду утром сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает "Европейская правда".

"Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине. Противовоздушная оборона является ключевой для украинской борьбы с агрессором", – написал Науседа в своем Twitter в среду утром.

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Президент Литвы ожидает, что саммит НАТО в Вильнюсе в июле примет больше коллективных решений по поддержке Украины.

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В среду Науседа посетит Киев, рассказал литовский президент накануне на пресс-конференции в Гааге после встречи с несколькими лидерами НАТО.

"Президент Украины неоднократно поднимал вопрос о возможной передаче Украине систем NASAMS, и сегодня было подписано соглашение между Литвой и норвежской компанией Kongsberg о том, что мы купим и предоставим Украине две модернизированные системы запуска NASAMS, и они будут в ближайшее время будут доставлены в Украину", – заявил Науседа во вторник в Гааге, его цитирует LRT.

Напомним, в мае Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Украины системы ПВО NASAMS и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 285 млн долларов США.

18 мая председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время визита в Норвегию заявил, что вскоре могут возрасти поставки в Украину норвежских систем противовоздушной обороны NASAMS.

Темы: оружиепомощь УкраинеЛитва
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