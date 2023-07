Литва приобрела две системы пуска NASAMS и передаст их Украине

Украина получит от Литвы две пусковые системы зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

Об этом в среду утром сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает "Европейская правда".

"Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине. Противовоздушная оборона является ключевой для украинской борьбы с агрессором", – написал Науседа в своем Twitter в среду утром.

Lithuania has acquired two NASAMS launchers that will be transferred to Ukraine.



Air defense is key in 🇺🇦 fight against the aggressor.



Looking forward to more collective decisions on support to Ukraine at the #NATO summit in Vilnius.



Together until victory!

