Литва придбала дві системи запуску NASAMS і передасть їх Україні

Україна отримає від Литви дві пускові системи зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

Про це у середу вранці повідомив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє "Європейська правда".

"Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні. Протиповітряна оборона є ключовою для української боротьби з агресором", – написав Науседа у своєму Twitter у середу вранці.

Lithuania has acquired two NASAMS launchers that will be transferred to Ukraine.



Air defense is key in 🇺🇦 fight against the aggressor.



Looking forward to more collective decisions on support to Ukraine at the #NATO summit in Vilnius.



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Президент Литви очікує, що саміт НАТО у Вільнюсі в липні ухвалить більше колективних рішень щодо підтримки України.

У середу Науседа відвідає Київ, розповів литовський президент напередодні на пресконференції у Гаазі після зустрічі з кількома лідерами НАТО.

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"Президент України неодноразово порушував питання про можливу передачу Україні систем NASAMS, і сьогодні була підписана угода між Литвою та норвезькою компанією Kongsberg про те, що ми купимо та надамо Україні дві модернізовані системи запуску NASAMS, і вони будуть найближчим часом буде доставлено в Україну", – заявив Науседа у вівторок в Гаазі, його цитує LRT.

Нагадаємо, у травні Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду України системи ППО NASAMS та супутнього обладнання орієнтовною вартістю 285 млн доларів США.

18 травня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час візиту до Норвегії заявив, що незабаром можуть зрости постачання в Україну норвезьких систем протиповітряної оборони NASAMS.