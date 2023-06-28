Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Литва придбала дві системи запуску NASAMS і передасть їх Україні

"Європейська правда"Середа, 28 червня 2023, 09:28

Україна отримає від Литви дві пускові системи зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

Про це у середу вранці повідомив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє "Європейська правда".

"Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні. Протиповітряна оборона є ключовою для української боротьби з агресором", – написав Науседа у своєму Twitter у середу вранці.

Реклама:

Президент Литви очікує, що саміт НАТО у Вільнюсі в липні ухвалить більше колективних рішень щодо підтримки України.

ВІДЕО ДНЯ

У середу Науседа відвідає Київ, розповів литовський президент напередодні на пресконференції у Гаазі після зустрічі з кількома лідерами НАТО.

"Президент України неодноразово порушував питання про можливу передачу Україні систем NASAMS, і сьогодні була підписана угода між Литвою та норвезькою компанією Kongsberg про те, що ми купимо та надамо Україні дві модернізовані системи запуску NASAMS, і вони будуть найближчим часом буде доставлено в Україну", – заявив Науседа у вівторок в Гаазі, його цитує LRT.

Нагадаємо, у травні Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду України системи ППО NASAMS та супутнього обладнання орієнтовною вартістю 285 млн доларів США.

18 травня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час візиту до Норвегії заявив, що незабаром можуть зрости постачання в Україну норвезьких систем протиповітряної оборони NASAMS.

Теми: зброядопомога УкраїніЛитва
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
зброя
Україна втратила лише 5 із 71 танка Leopard 2 за час літнього контрнаступу – Forbes
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
США можуть передати Києву касетні боєприпаси більшої дальності – ЗМІ
Останні новини
04:00
Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо порушення прав людини на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: