Литва придбала дві системи запуску NASAMS і передасть їх Україні

Україна отримає від Литви дві пускові системи зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

Про це у середу вранці повідомив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє "Європейська правда".

"Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні. Протиповітряна оборона є ключовою для української боротьби з агресором", – написав Науседа у своєму Twitter у середу вранці.

Lithuania has acquired two NASAMS launchers that will be transferred to Ukraine.



Air defense is key in 🇺🇦 fight against the aggressor.



Looking forward to more collective decisions on support to Ukraine at the #NATO summit in Vilnius.



Together until victory!

Реклама: