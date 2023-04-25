Попытка пригнать самолет РФ и обстрел аэропорта: суд арестовал экс-разведчика Червинского

Шевченковский суд Киева взял под стражу бывшего разведчика Романа Червинского по делу о попытке угона российского самолета, что по мнению следствия привело к обстрелу аэродрома "Канатово" в Кировоградской области.

Источник: корреспондент УП из зала суда

Детали: Соответствующее решение объявила судья Елена Чайка. Червинский арестован на 2 месяца без альтернативы залога.

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Прокуроры просили взять под стражу Романа Червинского без альтернативы внесения залога, подчеркивая риски побега подозреваемого, давления на свидетелей, уничтожения или искажения вещественных доказательств.

Червинского подозревают в превышении военным должностным лицом служебных полномочий.

По данным следствия, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести т.н. "спецоперацию" - завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины.

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Следователи настаивают, что эта операция проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате россияне, мол, получили данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов и это позволило ВС РФ обстрелять аэродром. В результате - один военный погиб, 17 получили ранения.

Адвокаты подозреваемого просили отказать в удовлетворении ходатайства.

В суд прибыли также поручители - народный депутат Гео Лерос, бывший нардеп и военный Андрей Тетерук, военный журналист Юрий Бутусов и нардеп от "Евросолидарности" Михаил Бондарь. Суд во взятии на поруки отказал. Адвокаты напомнили, что судья, которая принимала решение в 2022 году закрыла дело заместителя председателя ОП Олега Татарова.

фото Виктории Рощиной, УП

Сам подозреваемый назвал обвинения политическими.

"Это использование смерти военных для политического давления. Подозрение основывается на основе неполных односторонне освещенных, сфальсифицированных материалов", - отметил УП Червинский. Также он связывает это с историей "вагнергейта".

На заседании суда, которое было закрыто для СМИ, присутствовала жена подозреваемого. Она отметила, что ее муж является отцом троих несовершеннолетних детей и добавила, что "он думал о государстве больше, чем о своей семье".

Судья, выслушав все стороны, удовлетворила ходатайство прокуратуры и арестовала Червинского на два места без возможности внесения залога.

Адвокаты отметили, что обжалуют решение в апелляции. Также защитники настаивают, что все действия Червинского были согласованы на соответствующем уровне, а бомбардировка аэродрома не была следствием провала операции, поскольку его обстреливали и до этого.

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