Попытка пригнать самолет РФ и обстрел аэропорта: суд арестовал экс-разведчика Червинского
Шевченковский суд Киева взял под стражу бывшего разведчика Романа Червинского по делу о попытке угона российского самолета, что по мнению следствия привело к обстрелу аэродрома "Канатово" в Кировоградской области.
Источник: корреспондент УП из зала суда
Детали: Соответствующее решение объявила судья Елена Чайка. Червинский арестован на 2 месяца без альтернативы залога.
Прокуроры просили взять под стражу Романа Червинского без альтернативы внесения залога, подчеркивая риски побега подозреваемого, давления на свидетелей, уничтожения или искажения вещественных доказательств.
Червинского подозревают в превышении военным должностным лицом служебных полномочий.
По данным следствия, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести т.н. "спецоперацию" - завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины.
Следователи настаивают, что эта операция проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате россияне, мол, получили данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов и это позволило ВС РФ обстрелять аэродром. В результате - один военный погиб, 17 получили ранения.
Адвокаты подозреваемого просили отказать в удовлетворении ходатайства.
В суд прибыли также поручители - народный депутат Гео Лерос, бывший нардеп и военный Андрей Тетерук, военный журналист Юрий Бутусов и нардеп от "Евросолидарности" Михаил Бондарь. Суд во взятии на поруки отказал. Адвокаты напомнили, что судья, которая принимала решение в 2022 году закрыла дело заместителя председателя ОП Олега Татарова.
Сам подозреваемый назвал обвинения политическими.
"Это использование смерти военных для политического давления. Подозрение основывается на основе неполных односторонне освещенных, сфальсифицированных материалов", - отметил УП Червинский. Также он связывает это с историей "вагнергейта".
На заседании суда, которое было закрыто для СМИ, присутствовала жена подозреваемого. Она отметила, что ее муж является отцом троих несовершеннолетних детей и добавила, что "он думал о государстве больше, чем о своей семье".
Судья, выслушав все стороны, удовлетворила ходатайство прокуратуры и арестовала Червинского на два места без возможности внесения залога.
Адвокаты отметили, что обжалуют решение в апелляции. Также защитники настаивают, что все действия Червинского были согласованы на соответствующем уровне, а бомбардировка аэродрома не была следствием провала операции, поскольку его обстреливали и до этого.
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Предыстория:
- 24 апреля сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника ГУР и СБУ, бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского по делу о ракетном обстреле Россией аэродрома "Канатово".
- 21 апреля Червинскому объявили подозрение по статье УКУ "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий".
- Согласно материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести т.н. "спецоперацию" – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины. Вместо этого летом 2022 года Россия обстреляла аэродром "Канатово" в Кировоградской области.