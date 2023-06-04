Президент Грузии предлагает надеть на Саакашвили электронный браслет

Грузинский президент Саломе Зурабишвили считает, что условия содержания Михеила Саакашвили нужно смягчить, отпустив его с электронным браслетом.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на SOVA, Зурабишвили сказала в интервью France 24.

По мнению Зурабишвили, Саакашвили нужно обеспечить хорошее обращение – "так, как обращаются со многими другими президентами во всем мире, которые были приговорены к тюремному заключению".

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"Есть электронные браслеты, о которых мы знаем, и другие формы, которые больше подходят стране, которая присоединяется к ЕС", – добавила она.

В то же время президент Грузии уклонилась от ответа на вопрос, поддерживает ли она помилование Саакашвили.

"Они (западные государства – ред.) подчеркивают вред, который вся эта ситуация наносит имиджу Грузии на Западе. Меня это беспокоит, и я многое делаю, чтобы облегчить эту ситуацию. Но ущерб был нанесен решениями, принятыми правительством, и амнистия на самом деле – не то, что возместит этот ущерб", – считает она.

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На вопрос, намерена ли Зурабишвили "сохранить статус-кво", она ответила, что воспользуется своим правом воздержаться от разъяснений.

Как известно, Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.

Депутаты Европарламента в утвержденной 15 февраля резолюции выразили серьезную обеспокоенность ухудшением состояния здоровья Саакашвили и призвали помиловать его и отправить на лечение за границу.

В конце февраля ЕС подал официальный протест грузинским властям в отношении Саакашвили после того, как это решение разблокировала Венгрия. В нем содержался призыв освободить Саакашвили от наказания для лечения в Польше.