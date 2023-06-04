Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президентка Грузії пропонує вдягти на Саакашвілі електронний браслет

"Європейська правда"Неділя, 4 червня 2023, 09:19

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі вважає, що умови тривання Міхеїла Саакашвілі потрібно пом’якшити, відпустивши його із електронним браслетом.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на SOVA, Зурабішвілі сказала в інтерв’ю France 24.

На думку Зурабішвілі, Саакашвілі потрібно забезпечити гарне поводження – "так, як поводяться з багатьма іншими президентами в усьому світі, яких було засуджено до тюремного ув'язнення".

"Є електронні браслети, про які ми знаємо, та інші форми, які більше пасують країні, яка приєднується до ЄС", – додала вона.

Водночас президентка Грузії ухилилась від відповіді на питання, чи підтримує вона помилування Саакашвілі.

"Вони (західні держави – ред.) підкреслюють шкоду, яку вся ця ситуація завдає іміджу Грузії на Заході. Мене це турбує, і я багато чого роблю, щоб полегшити цю ситуацію. Але шкоди було завдано рішеннями, ухваленими урядом, і амністія насправді – не те, що відшкодує цю шкоду", – вважає вона.

На запитання, чи має намір Зурабішвілі "зберегти статус-кво", вона відповіла, що скористається своїм правом утриматися від роз'яснень.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року, а останнім часом його стан здоров'я значно погіршився.

Депутати Європарламенту у затвердженій 15 лютого резолюції висловили серйозну стурбованість погіршенням стану здоров'я Саакашвілі та закликали помилувати його і відправити на лікування за кордон.

Наприкінці лютого ЄС подав офіційний протест грузинській владі щодо Саакашвілі після того, як це рішення розблокувала Угорщина. У ньому містився заклик звільнити Саакашвілі від покарання для лікування в Польщі.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пентагон оголосить новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд – ЗМІ

фото, відеоРосія завдала ракетного удару по Умані, є постраждалі

Зеленський просить світ покарати Путіна за екоцид: Життя зламані, екосистеми знищено

Енергетики придумали, як адаптувати систему після підриву Каховської ГЕС

Колишня ескортниця отримала відзнаку за роботу на "інформаційному фронті" – ГУР

У Конгресі США не вірять заявам Росії щодо підриву Каховської ГЕС

Усі новини...
Останні новини
08:07
Попри спротив Польщі і Угорщини країни ЄС домовились про розподіл мігрантів
08:05
Прем’єрка Естонії – про введення військ в Україну: жодна країна не говорила про такі наміри
07:54
Влучний удар: у Донецьку Сили оборони знищили 56 окупантів
07:35
Росіяни запустили вночі до 16 ударних БпЛА та 6 крилатих ракет – повітряники
07:29
оновленоРосія вдарила ракетами по Житомирщині, загинула людина, є потерпілі
07:08
У Бєлгородській області РФ "працювала ППО" і "вночі багато стріляли" – губернатор
06:50
Сили оборони за минулу добу знищили 10 ворожих БпЛА – зведення
06:04
Трампу висунуто звинувачення за 7 пунктами – адвокат
05:30
Щонайменше на трьох ділянках фронту Сили оборони провели контрнаступальні дії – ISW
04:42
Прем’єр Британії: Путін нас не перечекає, НАТО не здасться
Усі новини...
Реклама: