Президентка Грузії пропонує вдягти на Саакашвілі електронний браслет
Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі вважає, що умови тривання Міхеїла Саакашвілі потрібно пом’якшити, відпустивши його із електронним браслетом.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на SOVA, Зурабішвілі сказала в інтерв’ю France 24.
На думку Зурабішвілі, Саакашвілі потрібно забезпечити гарне поводження – "так, як поводяться з багатьма іншими президентами в усьому світі, яких було засуджено до тюремного ув'язнення".
"Є електронні браслети, про які ми знаємо, та інші форми, які більше пасують країні, яка приєднується до ЄС", – додала вона.
Водночас президентка Грузії ухилилась від відповіді на питання, чи підтримує вона помилування Саакашвілі.
"Вони (західні держави – ред.) підкреслюють шкоду, яку вся ця ситуація завдає іміджу Грузії на Заході. Мене це турбує, і я багато чого роблю, щоб полегшити цю ситуацію. Але шкоди було завдано рішеннями, ухваленими урядом, і амністія насправді – не те, що відшкодує цю шкоду", – вважає вона.
На запитання, чи має намір Зурабішвілі "зберегти статус-кво", вона відповіла, що скористається своїм правом утриматися від роз'яснень.
Як відомо, Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року, а останнім часом його стан здоров'я значно погіршився.
Депутати Європарламенту у затвердженій 15 лютого резолюції висловили серйозну стурбованість погіршенням стану здоров'я Саакашвілі та закликали помилувати його і відправити на лікування за кордон.
Наприкінці лютого ЄС подав офіційний протест грузинській владі щодо Саакашвілі після того, як це рішення розблокувала Угорщина. У ньому містився заклик звільнити Саакашвілі від покарання для лікування в Польщі.